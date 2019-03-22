Сыпь на коже: возможные причины и методы лечения

Если лицо - зеркало души, то кожа – это зеркало вашего здоровья.Не всегда поражения кожи свидетельствуют о дерматологических заболеваниях. По словам дерматологов, некоторые изменения на коже могут указывать на скрытый рак в любой области тела. Своевременное их распознавание - это ранняя диагностика, которая повышает шансы и возможности лечения.Эти кожные проявления могут быть симптомами рака, скрытого в любой части тела. По словам дерматологов, наиболее часто связанными с поражениями кожи являются «опухоли отоларингологического, легочного, молочного или гинекологического происхождения».«Это редкое проявление, но когда оно всё же присутствует, то чрезвычайно важно скорое вмешательство», - поясняют специалисты. Распознавание характерных поражений паранеопластического дерматоза способствует раннему выявлению скрытого рака, чьи собственные симптомы, вероятно, появятся спустя месяцы или даже годы.В большинстве случаев, как утверждают специалисты, кожная сыпь является индикатором именно рака лёгких, что немаловажно, так как этот вид рака один самых труднодиагностируемых.В начале 20 века рак легких был редким заболеванием, но растущее воздействие табачного дыма и других возбудителей этой болезни привело к пандемии в 20 и 21 веках. Поэтому медики рекомендуют более внимательно относиться к своему телу.Если вы не можете отказаться от табака, то хотя бы будьте бдительны к сигналам вашего тела, которое может подсказать вам о существующих проблемах на ранних стадиях, что в дальнейшем спасёт вашу жизнь.