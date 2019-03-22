Сыпь на коже: возможные причины и методы лечения
Не всегда поражения кожи свидетельствуют о дерматологических заболеваниях. По словам дерматологов, некоторые изменения на коже могут указывать на скрытый рак в любой области тела. Своевременное их распознавание - это ранняя диагностика, которая повышает шансы и возможности лечения.
Эти кожные проявления могут быть симптомами рака, скрытого в любой части тела. По словам дерматологов, наиболее часто связанными с поражениями кожи являются «опухоли отоларингологического, легочного, молочного или гинекологического происхождения».
«Это редкое проявление, но когда оно всё же присутствует, то чрезвычайно важно скорое вмешательство», - поясняют специалисты. Распознавание характерных поражений паранеопластического дерматоза способствует раннему выявлению скрытого рака, чьи собственные симптомы, вероятно, появятся спустя месяцы или даже годы.
В большинстве случаев, как утверждают специалисты, кожная сыпь является индикатором именно рака лёгких, что немаловажно, так как этот вид рака один самых труднодиагностируемых.
В начале 20 века рак легких был редким заболеванием, но растущее воздействие табачного дыма и других возбудителей этой болезни привело к пандемии в 20 и 21 веках. Поэтому медики рекомендуют более внимательно относиться к своему телу.
Если вы не можете отказаться от табака, то хотя бы будьте бдительны к сигналам вашего тела, которое может подсказать вам о существующих проблемах на ранних стадиях, что в дальнейшем спасёт вашу жизнь.
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