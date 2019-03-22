Диетолог рассказала, какие напитки опасно пить натощак

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Кофе является наиболее популярным утренним напитком во всех уголках планеты.Однако врачи уверяют, что употреблять его стоит только после завтрака, а не отнюдь до или – не дай бог – вместо него.«Особо опасна привычка пить кофе натощак при проблемах с желудком, так как кофеин раздражает слизистую. После его употребления повышается секреция желудочного сока, возникает изжога», - пояснила врач.Не подходит для завтрака и апельсиновый фреш, мода на который по утрам пришла из американских сериалов. Из-за высокого содержания фруктовой кислоты он раздражает стенки желудка, а при постоянном употреблении натощак может даже спровоцировать появление язвенной болезни.Пить натуральные соки по утрам и в течение дня можно и даже нужно для поддержания иммунитета и бодрости, но – не на голодный желудок.Лучшим напитком для завтрака эксперты считают зеленый чай. Он богат ценными микроэлементами и антиоксидантами, которые тормозят процессы старения. Кроме того, танин и кофеин, которые входят в его состав, придают бодрости и энергии, лучше, чем самый крепкий кофе.