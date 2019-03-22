Врачи назвали продукты, которые вредно есть на завтрак

Белка в этих продуктах куда меньше, чем жира и вредных компонентов, а при регулярном употреблении оно могут нарушить работу печени и органов ЖКТ.Худший выбор для завтрака – сардельки, сосиски, ветчина, колбаса, даже молочная, а также паштеты. В любом из этих продуктов много жира, огромное количество консервантов, загустителей, солей, усилителей вкуса и прочей «химии», которая пагубно воздействует на работу внутренних органов. Такие «вкусности» не рекомендованы в любое время дня, а употреблять их натощак – преступление против собственного здоровья.Постоянное употребление сосисок, колбас и сарделек, особенно натощак, может привести к нарушениям функции печени и работы органов ЖКТ.«При этом белка в таких продуктах крайне мало. Если уж на завтрак хочется чего-то мясного, то куда полезнее съесть кусочек отварного или запеченого мяса птицы», - посоветовала врач.Врач также предостерег: джемы, варенья, мармелад и прочие сладости, которые принято подавать к утреннему чаю, стоит оставить на обеденное время. Так как сахар, то есть глюкоза, хоть и необходим для работы мозга, но утром пойдет организму только во вред.«Такой продукт раздражает поджелудочную железу. Сахар провоцирует выработку инсулина и тогда уровень его в крови начинает скакать. Сначала это проявляется вялостью и усталостью, при его излишке, а после, - диким чувством голода», - объяснила эксперт.