Медики рассказали, как бессонница может повлиять на фигуру

Дефицит сна негативно отражается на наших диетических привычках и провоцирует тягу к сладкому.Нехватка сна не только отрицально воздействует на нашу энергию и настроение, но и может привести к увеличению потребности в сахаре.К такому выводу пришли сомнологи из Мичиганского государственного университета после изучения привычек сна у 51 мужчины.Исследователи утверждают, что неспособность заснуть может активировать участок мозга, который "включается", когда мы потребляем сладкую пищу.Бессонница также может заставить нас "заедать стресс" из-за высвобождения гормона кортизола.Чтобы определить, как наш сон влияет на тягу к сахару, исследователи проанализировали здоровых мужчин, утверждающих, что они хорошо спят.Мужчины надевали электроды на голове перед сном в течение двух ночей подряд.Таким образом ученые сумели измерить электрическую активность мужского мозга, чтобы определить, сколько часов они спали, а также продолжительность времени, которое они провели в глубоком или легком сне.В последующие два дня участники отправились в лабораторию, где попробовали от 14 до 18 сахарных растворов, которые они затем оценили в порядке предпочтения.Результаты исследования показали, что чем меньше сна получали мужчины, тем больше они жаждали его после.И уменьшение времени фазы быстрого сна - когда активность мозга повышается, а мы видим сны - также было связано с желанием сладостей.Проведенные ранее исследования показывают, что 15-процентное увеличение предпочтения сладкой пищи у женщин может объясняться недостатком сна.Однако, когда ученые сравнили результаты своего мужского исследования с этим исследованием, они не обнаружили разницы в сладких пристрастиях между полами.Было показано, что бессонница влияет на деятельность области мозга, известной как миндалина, которая обрабатывает эмоции и действует как наш "поощрительный центр".Плохой сон также связан с высвобождением гормона стресса кортизола, который связан с приемом пищи, особенно у женщин.Исследователи считают, что будущие исследования должны попытаться установить связь между сонливостью и тягой к сахару.