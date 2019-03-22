Медики рассказали, как бессонница может повлиять на фигуру
Нехватка сна не только отрицально воздействует на нашу энергию и настроение, но и может привести к увеличению потребности в сахаре.
К такому выводу пришли сомнологи из Мичиганского государственного университета после изучения привычек сна у 51 мужчины.
Исследователи утверждают, что неспособность заснуть может активировать участок мозга, который "включается", когда мы потребляем сладкую пищу.
Бессонница также может заставить нас "заедать стресс" из-за высвобождения гормона кортизола.
Чтобы определить, как наш сон влияет на тягу к сахару, исследователи проанализировали здоровых мужчин, утверждающих, что они хорошо спят.
Мужчины надевали электроды на голове перед сном в течение двух ночей подряд.
Таким образом ученые сумели измерить электрическую активность мужского мозга, чтобы определить, сколько часов они спали, а также продолжительность времени, которое они провели в глубоком или легком сне.
В последующие два дня участники отправились в лабораторию, где попробовали от 14 до 18 сахарных растворов, которые они затем оценили в порядке предпочтения.
Результаты исследования показали, что чем меньше сна получали мужчины, тем больше они жаждали его после.
И уменьшение времени фазы быстрого сна - когда активность мозга повышается, а мы видим сны - также было связано с желанием сладостей.
Проведенные ранее исследования показывают, что 15-процентное увеличение предпочтения сладкой пищи у женщин может объясняться недостатком сна.
Однако, когда ученые сравнили результаты своего мужского исследования с этим исследованием, они не обнаружили разницы в сладких пристрастиях между полами.
Было показано, что бессонница влияет на деятельность области мозга, известной как миндалина, которая обрабатывает эмоции и действует как наш "поощрительный центр".
Плохой сон также связан с высвобождением гормона стресса кортизола, который связан с приемом пищи, особенно у женщин.
Исследователи считают, что будущие исследования должны попытаться установить связь между сонливостью и тягой к сахару.
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