Этот продукт может предотвратить развитие астмы

Какие полезные соединения содержатся в дарах океанов, ученые сравнили растительные и морские жиры.Употребление рыбы в пищу помогает предотвратить развитие астмы. К такому выводу пришел ученый из Университета Джеймса Кук.Профессор Андреас Лопата (Andreas Lopata) из Австралийского института тропического здоровья и медицины провел исследование, в котором приняли участие 642 человека. Все участники работали на рыбоперерабатывающем заводе в небольшой деревне в Южной Африке."Заболеваемость астмой почти удвоилась за последние 30 лет, и около половины больных астмой не получают никакой пользы от лекарств. Поэтому растет интерес к возможностям лечения, не связанного с лекарствами", - рассуждает профессор Лопата.По его словам, нынешняя теория заключается в том, что за ростом заболеваемости стоят радикальные изменения в рационе питания во всем мире."Растет потребление так называемой полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, содержащейся в растительных жирах, и снижается потребление омега-3, который в основном содержится в рыбных жирах. Грубо говоря, в мире произошел переход от свежей рыбы к фастфуду", - объясняет профессор.Доктор Лопата сказал, что рыбацкая деревня была выбрана для тестирования, потому что имеет население с высоким потреблением рыбы и низким социально-экономическим статусом, поэтому вполне вероятно, что основным источником омега-3 будет жир из рыбы и других морепродуктов."Мы обнаружили, что некоторые виды омега-3 связаны со снижением риска развития астмы или симптомов, подобных астме, до 62 %, а высокий уровень потребления омега-6 связан с повышенным риском до 67 %", - говорит профессор Лопата.По его словам, даже если учитывать ртуть, встречающуюся в организме некоторых рыб, выгод от потребления морских продуктов в целом намного больше, чем потенциальных рисков.Исследователь утверждает, необходимо продолжить работу по определению того, какой эффект оказывают конкретные виды омега-3 и как можно оптимизировать их благотворную роль, а также минимизировать негативные последствия омега-6.