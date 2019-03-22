Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

5 простых продуктов, способствующих стройностиДиетологи в очередной раз констатировали, что для обретения стройной фигуры правильнее не ограничивать себя в еде, а, наоборот, достаточно полноценно питаться. Тем, кто хочет быть стройнее, эксперты рекомендуют употреблять больше продуктов, налаживающих пищеварение и ускоряющих обмен веществ.Специалисты отмечают, что продукты, употребление которых помогает добиваться стройности и поддерживать ее, не допуская набора веса, могут быть простыми, доступными для многих.Сардины. Этот продукт обеспечивает организм комплексом веществ, способствующих поддержанию хорошей формы. При употреблении сардин (лучше в масле) человек получает нежирный белок и ненасыщенные жирные компоненты (в частности, омега-3 кислоты), которые оказывают стимулирующее действие на метаболизм. По словам специалистов, сардины хорошо помогают избавляться от излишков жира, скопившихся на талии.Маринованные овощи. Ученые отмечают, что уксус и уксусная кислота облают свойством предотвращать резкий рост уровня сахара в крови – это значит, что у человека на более долгий срок сохраняется чувство сытости. По этой причине употребление маринованных овощей помогает сохранять стройную фигуру. Но также важно, чтобы эти овощи не изобиловали солью и не употреблялись в большом количестве.Яйца. Для усвоения яиц организму требуется по?настоящему много энергии, то есть, жировая ткань расходуется интенсивнее, поясняют специалисты. Чтобы этот простой продукт эффективно способствовал стройности, употреблять его следует ежедневно. Яйца – идеальный завтрак.Жгучий красный перец. В нем содержится высокая концентрация капсаицина, который помогает снизить аппетит и стимулирует процессы метаболизма.Темный шоколад. Этот продукт содержит вещества-флавонолы, которые нормализуют усвоение глюкозы тканями организма, не позволяя резко повышаться ее содержанию в крови. Диетологи советуют отдавать предпочтение шоколаду с содержанием какао не менее 70%.