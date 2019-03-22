Названы продукты, ускоряющие обмен веществ
Диетологи в очередной раз констатировали, что для обретения стройной фигуры правильнее не ограничивать себя в еде, а, наоборот, достаточно полноценно питаться. Тем, кто хочет быть стройнее, эксперты рекомендуют употреблять больше продуктов, налаживающих пищеварение и ускоряющих обмен веществ.
Специалисты отмечают, что продукты, употребление которых помогает добиваться стройности и поддерживать ее, не допуская набора веса, могут быть простыми, доступными для многих.
Сардины. Этот продукт обеспечивает организм комплексом веществ, способствующих поддержанию хорошей формы. При употреблении сардин (лучше в масле) человек получает нежирный белок и ненасыщенные жирные компоненты (в частности, омега-3 кислоты), которые оказывают стимулирующее действие на метаболизм. По словам специалистов, сардины хорошо помогают избавляться от излишков жира, скопившихся на талии.
Маринованные овощи. Ученые отмечают, что уксус и уксусная кислота облают свойством предотвращать резкий рост уровня сахара в крови – это значит, что у человека на более долгий срок сохраняется чувство сытости. По этой причине употребление маринованных овощей помогает сохранять стройную фигуру. Но также важно, чтобы эти овощи не изобиловали солью и не употреблялись в большом количестве.
Яйца. Для усвоения яиц организму требуется по?настоящему много энергии, то есть, жировая ткань расходуется интенсивнее, поясняют специалисты. Чтобы этот простой продукт эффективно способствовал стройности, употреблять его следует ежедневно. Яйца – идеальный завтрак.
Жгучий красный перец. В нем содержится высокая концентрация капсаицина, который помогает снизить аппетит и стимулирует процессы метаболизма.
Темный шоколад. Этот продукт содержит вещества-флавонолы, которые нормализуют усвоение глюкозы тканями организма, не позволяя резко повышаться ее содержанию в крови. Диетологи советуют отдавать предпочтение шоколаду с содержанием какао не менее 70%.
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