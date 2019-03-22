Употребление этого продукта перед сном полезно для увеличения мышечной массы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Белок перед сном помогает нарастить мышечную массуВ Нидерландах группа ученых под руководством доктора Тима Снейдерса проанализировала данные ряда исследований и заключила, что употребление белка перед сном особенно важно для увеличения мышечной массы. Свои доводы специалисты опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition.Ученые заявили о том, что белок перед сном – это «эффективная стратегия для повышения скорости синтеза мышечного белка во время сна». Употребление белка перед сном, как следует из их отчета, не вызывает прирост жира, ускоряет обмен веществ, не вредит качеству сна и помогает эффективнее наращивать мышечную массу на тренировках.«Белок необходим для увеличения мышечной массы, а сон играет дополнительную и не менее важную роль в этом процессе», - отметил Тим Снейдерс.По словам эксперта, специалисты определили достаточное количество белка, которое полезно есть на ночь, – это 60 граммов. Данный объем белка делает доступными для роста мышц во время сна оптимальные уровни аминокислот. Съеденный перед сном в таком количестве, белок не вызовет усиление аппетита на следующий день и не повлияет на общее потребление калорий.Исследователи проводили 12-недельный эксперимент с участием 44 мужчин. Все они употребляли перед сном протеиновые коктейли: половина пила напиток с добавлением небольшой дозы углеводов, а половина – «чистый». В результате мышцы увеличились в размере у всех мужчин, хотя употреблявшие белковый коктейль без добавок показали все же немногим более высокие результаты.Таким образом, резюмировали исследователи, белок перед сном действительно является хорошим способом быстро нарастить мышечную массу.