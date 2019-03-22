Ученые ожидают победы над туберкулезом к 2045 году

С финансированием борьбы против туберкулёза имеются проблемы.Эксперты полагают, что туберкулез может быть окончательно истреблен на нашей планете к 2045 году. Однако борьбу с этой смертельно опасной болезнью необходимо надлежащим образом финансировать.Международная группа экспертов заявила в среду о том, что мир может полностью избавиться от туберкулеза к 2045 году, если получит надлежащее финансирование. Эксперты рассказали, что человечеству выгодней в материальном плане истребить туберкулёз, чем нести постоянные убытки от распространения этой инфекции. Для победы над болезнью необходимо улучшить ее диагностику, повысить доступность лечения и информативность об угрозе заражения среди групп риска. В настоящее время ежегодно фиксируется по 10 млн новых случаев туберкулеза.Эта хроническая болезнь лёгких является предотвратимой и хорошо поддающейся излечению, если её диагностируют вовремя. Однако сегодня туберкулёз входит в число инфекций, убивающих максимальное количество жителей нашей планеты. Каждый год от него умирает 1,6 млн человек. Туберкулез существовал тысячелетия, а в латентной форме он имеется у каждого четвертого жителя Земли. Ежегодно он убивает больше людей, чем СПИД и малярия вместе взятые, но за последние 100 лет в распоряжении человечества так и не появилось новой эффективной вакцины от туберкулеза.На эти нужды выделяется всего 10% средств, которые тратятся на исследования в области лечения СПИДа. Группа экспертов из 13 стран подчеркивает, что для достижения победы над туберкулезом необходимо увеличить финансирование в четыре раза да примерно $3 млрд в год.