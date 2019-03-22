Обнаруживать болезнь Паркинсона позволяет запах человеческого тела
Ученые Манчестерского университета приблизились к разработке полноценного инструмента, позволяющего диагностировать болезнь Паркинсона на ранних стадиях об этом пишет журнал ACS Central Science. Исследователи могли определиться с летучими биомаркерами, позволяющими обнаруживать этот недуг. Иными словами, их подход предлагает использовать в качестве индикатора болезни запах человеческого тела.
Примерно 30 лет назад в США медсестра Джой Милн, работавшая с пожилыми пациентами, страдавшими от болезни Паркинсона, обратила внимание, что при развитии у человека паркинсонизма его тело приобретает своеобразный мускусный запах. Учеными был проведен эксперимент, во время которого они дали медсестре ношенные футболки шестерых человек с болезнью Паркинсона, а также ношенные футболки шестерых здоровых добровольцев. В результате с помощью лишь своего обоняния Джой Милн смогла верно определить состояние людей в 11 случаях из 12.
После этого исследователи нацелились на выявление летучих соединений, ответственных за появление характерного запаха человеческого тела, свидетельствующего о развитии паркинсонизма. Посредством масс-спектрометрии ими был проанализирован состав кожного жира больных, выделяемый сальными железами в порах их кожи. Когда специалисты обнаруживали вещество, способное по их мнению быть летучим биомаркером болезни Паркинсона, оно проверяли его на медсестре Джой Милн. В результате сложился набор ароматических соединений, позволяющих, как считают ученые, определять наличие этого недуга у человека.
«Мы надеемся, что эта находка выльется в создание полноценного инструмента для диагностики паркинсонизма на самых ранних этапах», - констатировали авторы работы.
Болезнь Паркинсона – это процесс дегенеративного разрушения, особенностью которого является развитие с небольшой скоростью. Ее основными признаками считаются тремор конечностей, ригидность мышц, замедленность движений. Сегодня болезнь Паркинсона является самым стремительно растущим в объемах неврологическим заболеванием, в этом плане она обгоняет старческое слабоумие.
Большая проблема состоит в том, что симптомы, позволяющие заподозрить существование болезни, проявляются уже на той стадии, когда предпринимать что-либо оказывается поздно. Именно потому крайне важны исследования, которые бы помогали обнаружить методику ранней диагностики болезни. Обнаружение болезни Паркинсона по запаху имеет много шансов стать таким диагностическим инструментом.
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