Медики развенчали главные мифы о физиотерапии

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Врачи развеяли 6 устоявшихся мифов о физиотерапии.Эксперты в области медицины часто сталкиваются с таким случаем, когда люди не знают правильного определения той или иной услуги, но знают множество мифом о ней. Именно мифы и не знание о том, правда это или нет вводят пациентов в заблуждение, после чего они не рискуют вовремя обращаться к специалисту.На данный момент речь идет о физиотерапии – профессиональной медицинской специальности, выполняемой физиотерапевтами, которые используют свои знания и навыки для улучшения ряда условий, связанных с различными системами организма, такими как: неврологическая (инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона). Спортивные врачи пришли к выводу, что пора развеять 6 устоявшихся мифов о физиотерапии.Первый миф – физиотерапия приносит боль. Пациенты думают о том, что после определенных травм им будет крайне больно заниматься, однако задача специалиста состоит в противоположном – он облегчает и устраняет накопившуюся боль.Второй – к физиотерапии стоит прибегать только после тяжелых травм и неблагоприятных случаев. Это не так, поскольку при помощи физиотерапии можно избавиться как от головной боли, так и от болей в плечах и спине.Третий – посещать физиотерапевта можно только с направлением. Это н так, поскольку специалисты в данной области не требуют направления и готовы принять всех желающих.Четвертый – каждый профессиональный медик владеет навыками физиотерапии. На деле только сертифицированные специалисты могут оказывать подобные услуги.Пятый – каждый человек способен самостоятельно заниматься физиотерапией. В данном случае самостоятельным может быть лишь решение больного, без него он не добьется желаемого эффекта, как и без наблюдения и руководства врача-физиотерапевта, иногда малейшие ошибки влекут за собой ряд негативных последствий.Шестой – при вышеперечисленных недугах может помочь лишь операция. Годами практики доказано, что физиотерапия способна помогать гораздо лучше операции.