Эксперты связали весеннюю депрессию с хроническими заболеваниями

Весенняя депрессия чаще развивается при наличии хронических болезней и воспаления в организме - эксперт.Состояние, которое многие привыкли называть весенней депрессией и упадком сил, может быть сигналом организма о наличии серьезных недугов.«Все системы нашего организма связаны между собой. Потому депрессия может свидетельствовать о хроническом заболевании того или иного органа, часто причиной психоза либо апатии частично являются проблемы с печенью, желчным либо с желудком», - говорит эксперт.Колебания настроения может вызвать низкий уровень сахара в крови, это объясняется тем, что нехватка глюкозы отражается на работе мозга, а также приводит к дефициту очень важного «гормона счастья».Распространенная причина нарушения психо-эмоционального состояния человека - нарушение работы щитовидной железы, в которой вырабатываются необходимые для жизнедеятельности и поддержания нормального состояния гормоны."Депрессия может проявиться в виде побочного эффекта в ходе приема некоторых лекарственных препаратов. Внимательно прочитайте лист-вкладыш препарата, который вы пьете (причем, совершенно не важно от чего) и если там указаны подобные побочные эффекты – проконсультируйтесь с врачом, можно ли заменить данный препарат на менее агрессивный", - посоветовала специалист.Важно также помнить, что вредные привычки, особенно алкоголь, которым многие «лечатся» во время плохого настроения, пагубно влияет на нервную систему и со временем может спровоцировать депрессивное состояние