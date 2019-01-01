Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной

Ранней весной организм испытывает нехватку витаминов и жизненных ил, ведь полезных веществ в растительной пище уже довольно мало, а все системы ослаблены длительными холодами, малой подвижностью и нехваткой солнечного света.Специалисты рекомендуют налегать на натуральные каши (не быстрого приготовления в хлопьях) и кисломолочные продукты, которые поднимут иммунитет. А еще при отсутствии противопоказаний и острых проблем с желудком – баловать себя разнообразными специями и натуральными приправами.«Все острые приправы, например черный перец либо перец чили, отлично поддерживает иммунитет. Кроме того, они помогают организму нейтрализовать болезнетворные бактерии, которые в него попадают, - рассказывает врач-диетолог – «Горький» перец хорош, к примеру, еще и тем, что мягко расслабляет сосуды, снижает давление и даже обладает согревающим эффектом.А по противовирусным свойствам ничто не сравниться с чесноком, - не зря он так широко используется в народной медицине. Он моментально укрепляет иммунную систему, т.к. активно стимулирует выработку лимфоцитов . Кроме того, в чесноке содержаться несколько уникальных соединении, которых не найти больше ни в одном растении – они буквально «убивают» бактерии и вирусы».Также диетолог рекомендует каждый вечер выпивать по стакану кефира или ряженки. В них содержится легко усваиваемый кальций и витамин D, которые поддерживают иммунитет в боевой готовности. При этом пробиотики улучшают пищеварение и помогают организму быстрее избавиться от любой заразы.