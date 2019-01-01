Стоматологи назвали плюсы и минусы обычных и электрических щеток

Все мы с детства знаем: чтобы не было кариеса, нужно хорошенько чистить зубы. Но даже взрослому не до конца понятно, как именно это делать.Разбираемся в азах гигиены ротовой полости: какую щетку и пасту выбирать, в какое время чистить зубы и на какие дополнительные средства ухода обратить внимание.Техника и продолжительность чисткиCтоматологические организации рекомендуют чистить зубы в течение двух-трех минут. Этого достаточно, чтобы убрать зубной налет и поддерживать здоровье зубов.Насчет конкретной техники у врачей нет единого мнения, но большинство придерживаются модифицированной техники Басса. Вот как чистить зубы по ней:расположите щетку под углом 45 градусов к деснам;делайте небольшие круговые движения от десны к зубу;чтобы почистить зубы с внутренней стороны, расположите щетку вертикально.Самое важное - это уделить внимание всем зубам со всех сторон, то есть с внешней, внутренней и жевательной. Чистить язык необязательно, но существуют исследования, что чистка языка может помочь при галитозе (неприятном запахе изо рта).Регулярность чисткиПо поводу частоты чистки врачи друг с другом согласны: два раза в день - оптимально, и второй раз обязательно перед сном. А вот насчет утренней чистки у специалистов есть разногласия. Одни советуют чистить перед завтраком, чтобы уменьшить потенциальное воздействие кислот. Аргументы в пользу чистки после завтрака: так можно убрать остатки пищи между зубов и просто-напросто дольше сохранять свежее дыхание. Еще одна рекомендация: подождать около часа, чтобы не навредить эмали, которая сразу после еды ослаблена (особенно если вы съели что-то сладкое или кислое).На самом деле главное - просто регулярно и тщательно чистить зубы. В этом все врачи солидарны. Если удобнее чистить перед завтраком - делайте так. Если после - пусть будет так.ЩеткаПомимо обычных зубных щеток существуют еще электрические, ионные и звуковые. Использовать можно их все. Электрическая щетка счищает налет за счет вращения насадки, звуковая - за счет звуковых вибраций, ионные - за счет специального ионизирующего механизма.Исследования о превосходствах одной щетки над другими неоднозначны. Ученые из Эдинбургского стоматологического института провели обзорнескольких исследований, в которых сравнивались обычные и электрические щетки, и не нашли статистически значимой разницы между разными типами щеток. Аналогичный, но более поздний обзор показал, что электрические щетки лучше удаляют налет, но как именно это влияет на зубы в долгосрочной перспективе - неясно. Исследований о звуковых и ионных щетках значительно меньше, но имеющиеся подтверждают, что пока идеальная щетка не изобретена. Например, в результате одного исследования выяснилось, что звуковые щетки эффективнее обычных, но всего на 10%. Исследование об ионных щетках не выявило их преимуществ над обычными.Что касается жесткости щетки, Американская стоматологическая ассоциация отдает предпочтение мягкой щетине, поскольку она меньше всего травмирует десны и зубную эмаль. Британский минздрав советует мягкие или средние щетки. Головка зубной щетки может быть любой, но некоторые исследования показали, что щетки с многоуровневыми щетинками лучше счищают налет.Вывод: эффективно чистить зубы можно и самой обычной щёткой, если делать это тщательно и регулярно.Рекомендации по уходу за щеткой от Американской стоматологической ассоциации:промывайте щетку водопроводной водой после каждого использования, чтобы убрать остатки пасты и грязь;храните щетку в вертикальном положении;не закрывайте щетку контейнером - в такой среде микробы усиленно размножаются. Дайте щетке высохнуть на воздухе;меняйте щетку каждые три-четыре месяца или чаще, если щетинки износились.ПастаВыбирайте пасту со фтором. Доказано, что фтор предотвращает развитие кариеса. Причем концентрация фтора в пасте должна быть не меньше 1 000 ppm. Оптимально - 1 350-1 500 ppm. Детям младше шести лет, если у них нет кариеса, концентрацию можно уменьшить до 1 000 ppm. Прочие компоненты зубной пасты обладают спорной эффективностью, поэтому при выборе пасты лучше проконсультироваться со стоматологом.После чистки выплюньте зубную пасту. А вот сразу полоскать рот, по мнению специалистов, не нужно: так фтор дольше останется на зубах.Еще один момент, за которым стоит следить, это количество пасты на щётке. Не выдавливайте ее слишком много. Детям до трех лет достаточно мазка, а детям старше и взрослым - горошины. Как выглядят мазок и горошина, можно посмотреть здесь.Нить vs ирригаторСтоматологи советуют прочищать межзубные промежутки один раз в день. В этом помогут зубная нить или ирригатор. Некоторые исследователи ставят под сомнение эффективность зубной нити, но она по-прежнему фигурирует в официальных рекомендациях по здоровью зубов.Как пользоваться нитью:Вытяните 30-45 см нити и обмотайте ее вокруг двух пальцев каждой руки.Аккуратно просуньте нить между зубами.Изогните нить в виде буквы "С".Пройдитесь нитью вверх и вниз, прижимая ее к зубу. Не дергайте и не ломайте нить.Ирригатор очищает межзубные промежутки струей воды и по результатам некоторых исследований даже выигрывает в эффективности у зубной нити. Ирригатор особенно полезен, если у вас установлены брекеты, коронки или мостовидные протезы, которые трудно прочистить. Ирригаторы бывают стационарными и портативными. Последние можно брать с собой куда угодно, но их резервуара хватит только на одну чистку. Подробнее об ирригаторах читайте в этой нашей статье.ОполаскивательАмериканская стоматологическая ассоциация не видит острой необходимости в ополаскивателях как в средстве по уходу: обычные ополаскиватели точно не заменят зубную щетку, а от неприятного запаха изо рта избавят лишь временно. Некоторые ополаскиватели могут справиться с конкретной проблемой, и в этом случае в их составе обязательно должен быть активный ингредиент. Например, ополаскиватели с хлоргексидином могут оказаться эффективны при галитозе. Но использовать такие ополаскиватели следует только по назначению врача.Пользоваться ополаскивателем рекомендуют только с шести лет: маленькие дети могут случайно проглотить жидкость, и есть вероятность, что это приведет к неприятным последствиям: тошноте, рвоте, а из-за содержания алкоголя в некоторых ополаскивателях - к интоксикации.