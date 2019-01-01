Медики назвали болезни, при которых желательно есть морковь

Медики раскрыли удивительное свойство моркови.В моркови содержится большое количество полезных микроэлементов: в ее состав входят кальций, калий, железо, йод, фосфор, марганец, магний, а также витамины E, В, D, С. Эксперты отмечают, что по объему активных элементов морковь не уступает чесноку и зеленому перцу.Выяснилось, что морковь обладает удивительными свойствами.Болезни органов зрения. По мнению специалистов, морковь должна присутствовать в ежедневном рационе людей, которые сталкиваются с такими проблемами, как повышенное глазное давление, конъюнктивиты, блефариты, близорукость. Морковь ощутимо помогает укрепить сетчатку глаза - этот эффект обеспечивается обилием каротина, который в организме преображается в витамин А.Упадок сил. Благодаря употреблению моркови активизируется выведение из организма побочных веществ метаболических процессов и нормализуется обмен веществ. Это спасает от усталости, нервозности.Запоры. Морковь стимулирует обмен углеводов в организме и помогает улучшить пищеварение. Ее нужно есть при геморрое и запорах.Воспаления в полости рта. Морковь обладает ранозаживляющим эффектом. По словам экспертов, употреблять морковь и морковный сок полезно при воспалениях в ротовой полости стоматитах, катаре верхних дыхательных путей.Инсульт. Морковь и свекла считаются универсальным составом, помогающим справляться с последствиями апоплексического удара.Нарушения функции почек. Морковный сок обладает целебными свойствами при дисфункциях почек. Его употребление способствует выведению песка и небольших камней при почечно-каменной болезни.