Диетолог рассказала, какие заменители сахара можно употреблять

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Практически все знают, что чрезмерное употребление сахара может привести к ряду болезней, поэтому стараются искать заменители этому продукту. Но не всегда такие заменители являются полезными.Диетолог Екатерина Новикова рассказала, какие заменители сахара можно добавлять в выпечку и десерты, а каких следует избегать.1) Сироп топинамбура или натуральный кленовый сироп.Его можно купить в отделах диетического питания, здорового образа жизни и вегетарианских магазинах, легко заказать в интернет-магазине. Только стоит обращать внимание на состав.2) Мякоть банана.3) Изюм или финики, перемолотые в блендереТолько при выборе сухофруктов – учитывайте то, что их часто вымачивают в сахарном сиропе, это и консервант и усилитель вкуса одновременно. Выбирайте невзрачные на вид, темные и неяркие, но натуральные варианты.4) Ягоды.На зиму можно заморозить или купить замороженными. Смузи, мороженое, просто перемолоть в блендере вместо варенья, а лучше всего – свежими!Диетолог не советует использовать стевию, мед или синтетические подсластители.Все потому, что стевия влияет на сперматогенез и гормональную систему. Найти мед натуральный сейчас очень сложно. А все продукты полученные химическим путем не полезны для здоровья.Если же добавляете кокосовую или миндальную муку, то выпечка сама по себе будет слаще.