Диетолог рассказала, какие заменители сахара можно употреблять
Диетолог Екатерина Новикова рассказала, какие заменители сахара можно добавлять в выпечку и десерты, а каких следует избегать.
1) Сироп топинамбура или натуральный кленовый сироп.
Его можно купить в отделах диетического питания, здорового образа жизни и вегетарианских магазинах, легко заказать в интернет-магазине. Только стоит обращать внимание на состав.
2) Мякоть банана.
3) Изюм или финики, перемолотые в блендере
Только при выборе сухофруктов – учитывайте то, что их часто вымачивают в сахарном сиропе, это и консервант и усилитель вкуса одновременно. Выбирайте невзрачные на вид, темные и неяркие, но натуральные варианты.
4) Ягоды.
На зиму можно заморозить или купить замороженными. Смузи, мороженое, просто перемолоть в блендере вместо варенья, а лучше всего – свежими!
Диетолог не советует использовать стевию, мед или синтетические подсластители.
Все потому, что стевия влияет на сперматогенез и гормональную систему. Найти мед натуральный сейчас очень сложно. А все продукты полученные химическим путем не полезны для здоровья.
Если же добавляете кокосовую или миндальную муку, то выпечка сама по себе будет слаще.
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