При отказе от сладкого у человека наблюдается ряд нарушений в организме
Как утверждают нейробиологи, пища является естественной наградой для организма, человеческий мозг устроен так, что все потребности направлены на то, чтобы вызывать в нем приятные ощущения. Также и питание обеспечивает удовольствие от него. Мезолимбический путь, сформированный эволюцией, раскодирует для мозга естественные награды, повторение которых напрямую связано с выживанием индивида. Потому человек предпочитает чаще всего именно сладкие продукты, насыщающие организм энергией углеводов.
В лабораторных условиях ученые установили, что мыши в течение месяца в первой половине суток лишенные сладкой пищи выявляли признаки, сходные с наркозависимостью. Кроме того, у животных повышался уровень тревожности. Как уверены исследователи, у человека при ограничении в потреблении сахара может развиться депрессия и подобные расстройства. Это происходит из-за того, что именно сахар влияет на генную экспрессию и дофаминовые рецепторы. Благодаря этому у человека при употреблении десертных блюд улучшается настроение. Полный же отказ от сахаров приводит к возникновению чувства угнетенности и обеспокоенности, организм хуже справляется со стрессом, что может привести даже к серьезным заболеваниям.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил stulout в категорию Разное
Добавить комментарий