При отказе от сладкого у человека наблюдается ряд нарушений в организме

Эксперты рассказали об изменениях в организме при исключении из рациона сахара во время поста. В научных изданиях Европы появилась статья, объясняющая изменения, которым подвергается человеческое тело при исключении из меню некоторых блюд.Как утверждают нейробиологи, пища является естественной наградой для организма, человеческий мозг устроен так, что все потребности направлены на то, чтобы вызывать в нем приятные ощущения. Также и питание обеспечивает удовольствие от него. Мезолимбический путь, сформированный эволюцией, раскодирует для мозга естественные награды, повторение которых напрямую связано с выживанием индивида. Потому человек предпочитает чаще всего именно сладкие продукты, насыщающие организм энергией углеводов.В лабораторных условиях ученые установили, что мыши в течение месяца в первой половине суток лишенные сладкой пищи выявляли признаки, сходные с наркозависимостью. Кроме того, у животных повышался уровень тревожности. Как уверены исследователи, у человека при ограничении в потреблении сахара может развиться депрессия и подобные расстройства. Это происходит из-за того, что именно сахар влияет на генную экспрессию и дофаминовые рецепторы. Благодаря этому у человека при употреблении десертных блюд улучшается настроение. Полный же отказ от сахаров приводит к возникновению чувства угнетенности и обеспокоенности, организм хуже справляется со стрессом, что может привести даже к серьезным заболеваниям.