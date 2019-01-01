Эти продукты помогут снизить риск развития рака печени

Китайские ученые обнародовали данные исследований влияния принимаемой пищи на развитие болезней. Так, оказалось, что цельнозерновые продукты могут существенно уменьшать опасность возникновения онкологии печени.Исследователи из Аньхойского медицинского университета изучили воздействие продуктов питания на состояние здоровья. Профильное издание JAMA Oncology опубликовало результаты разработки китайских исследователей. Ученые утверждают, что потребление определенных видов пищи способно влиять на развитие рака. Так, цельнозерновые продукты и пищевые волокна, содержащиеся в овощах и фруктах, имеют поистине целебные свойства. В группе испытуемых из почти 125,5 тысячи участников были проведены изучения здоровья работников медицинской сферы.Высокая доля цельнозерновых в рационе, утверждают исследователи, понижает риск образования гепатоцеллюлярной карциномы.Эксперты изучили данные свыше 140 пациентов с указанным диагнозом, полученная статистика заслуживает внимания, так как выборка делалась подробно и составляла в среднем около 24 лет.Исходя из полученных данных, ученые мужи рекомендуют включить в меню хлебные изделия из цельнозерновой муки и другие подобные продукты. Менее эффективны, но также полезны отруби и клетчатка, их также целесообразно внести в список повседневных яств.Правильно подобранное меню поможет значительно сократить шансы заболеть тяжелым онкологическим недугом, цельные зерна вмещают все необходимые витамины и микроэлементы и благодаря своей структуре помогают организму очиститься и отрегулировать функционирование внутренних органов.