Диетологи объяснили, что можно есть перед сном

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На ночь можно перекусить продуктами из этого списка.Принято считать, что ночные перекусы вредны, как для здоровья, так и для фигуры. Но врачи развенчали распространенный миф.Если ты целый день была активна, потратила много энергии, вечерний голод станет не лучшим решением для здоровья. Поэтому эксперты назвали 10 продуктов, которые вполне подходят для позднего перекуса - это то, что можно есть на ночь.Эти 10 безопасных суперпродуктов можно есть на ночь:1. Нежирный творогЭтот продукт утолит голод, но не способствует жировым отложениям. Кушать без сахара, меда, сливок и сметаны. Можно разве что добавить немного свежих ягод.2. Куриная грудкаМожно заменить мясом индейки.Такое мясо диетическое, нежирное, но содержит много белков. Конечно, нужно есть отварную, пареную или запеченную грудку.3. РыбаПодойдут нежирные сорта рыбы. Отварной или запеченный.4. КефирКефир не стоит пить только тем, у кого повышена кислотность. Для остальных - это прекрасный продукт и то, что можно есть на ночь.5. СельдерейЭто фактически панацея для всех, кто заботится о своем здоровье.6. СвеклаУтоляет голод, нормализует стул и не грозит лишними килограммами.7. ЯблокиЯблоки ускоряют процесс похудения, налаживают пищеварение, снижают холестерин в крови. Кушать их можно как сырыми, так и запеченными в духовке. При желании можно добавить капелку корицы.8. ГрейпфрутГрейпфрут низкокалорийный, способствует сжиганию жира и хорошо утоляет голод. А также улучшает перистальтику и повышает иммунитет.9. Овсяная кашаОвсяная каша, без сахара и без масла, заправленная только сухофруктами или свежими ягодами, отлично утолит голод и не станет причиной лишнего жира.10. Соевые чипсыЛюбишь похрустеть чипсами? Но обычные картофельные - это прямая дорожка к лишнему весу.А вот чипсы из сои такие же хрустящие, но низкокалорийные и вполне подходят для ночного перекуса.