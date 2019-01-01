Диетологи объяснили, что можно есть перед сном
Принято считать, что ночные перекусы вредны, как для здоровья, так и для фигуры. Но врачи развенчали распространенный миф.
Если ты целый день была активна, потратила много энергии, вечерний голод станет не лучшим решением для здоровья. Поэтому эксперты назвали 10 продуктов, которые вполне подходят для позднего перекуса - это то, что можно есть на ночь.
Эти 10 безопасных суперпродуктов можно есть на ночь:
1. Нежирный творог
Этот продукт утолит голод, но не способствует жировым отложениям. Кушать без сахара, меда, сливок и сметаны. Можно разве что добавить немного свежих ягод.
2. Куриная грудка
Можно заменить мясом индейки.Такое мясо диетическое, нежирное, но содержит много белков. Конечно, нужно есть отварную, пареную или запеченную грудку.
3. Рыба
Подойдут нежирные сорта рыбы. Отварной или запеченный.
4. Кефир
Кефир не стоит пить только тем, у кого повышена кислотность. Для остальных - это прекрасный продукт и то, что можно есть на ночь.
5. Сельдерей
Это фактически панацея для всех, кто заботится о своем здоровье.
6. Свекла
Утоляет голод, нормализует стул и не грозит лишними килограммами.
7. Яблоки
Яблоки ускоряют процесс похудения, налаживают пищеварение, снижают холестерин в крови. Кушать их можно как сырыми, так и запеченными в духовке. При желании можно добавить капелку корицы.
8. Грейпфрут
Грейпфрут низкокалорийный, способствует сжиганию жира и хорошо утоляет голод. А также улучшает перистальтику и повышает иммунитет.
9. Овсяная каша
Овсяная каша, без сахара и без масла, заправленная только сухофруктами или свежими ягодами, отлично утолит голод и не станет причиной лишнего жира.
10. Соевые чипсы
Любишь похрустеть чипсами? Но обычные картофельные - это прямая дорожка к лишнему весу.
А вот чипсы из сои такие же хрустящие, но низкокалорийные и вполне подходят для ночного перекуса.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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