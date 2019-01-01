Медики назвали ранние симптомы одного из видов рака

Рак кишечника довольно распространен среди других онкологических заболеваний.Учёные рассказали о симптомах рака кишечника и 5 ранних признаках, указывающих на образование опухоли. Специалисты утверждают, больной способен сам заметить ухудшение самочувствие ещё на относительно ранних этапах развития болезни.Учёные отмечают, ежегодно в мире фиксируется миллион человек с признаками рака кишечника. Статистика указывает, каждый второй пациент умирает от данного заболевания. Как правило, недуг развивается из-за сидячего образа жизни, отсутствия овощей в рационе и преобладание в нём продуктов из переработанного мяса. Чаще с этой болезнью сталкиваются люди преклонного возраста, но и молодые не избавлены от существующих рисков.Развитие опухоли приводит к появлению некоторых симптомов, которые можно заметить и вовремя обратиться к врачу, в первую очередь - это анемия. Она возникает из-за кровотечений и снижения гемоглобина. При появлении повышенной усталости, бледности и головокружения нужно обратиться к врачу. Также не следует игнорировать одышку. Из-за потери крови, в её составе появляется больше плазмы, а это приводить к снижению способности организма переносить кислород. Помимо этого выделение крови повлияет на изменение цвета кала. Форма выделяемых продуктов жизнедеятельности тоже может измениться.Нужно обратиться в больницу и при постоянных вздутиях и судороги. Если оба этих симптома регулярно повторяются, нужно пройти колоноскопию. Регулярные запоры и проблемы со стулом могут указывать на рост опухоли, которая и стала причиной затруднения прохождения кала.