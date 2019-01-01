Медики рассказали, как защитить ребенка от аллергии

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В рацион ребенка вводить новые продукты следует крайне осторожно.Доктора Фрэнка Грира ответил на популярный вопрос касательно детской аллергии.Советы избегать аллергенных продуктов в рационе ребенка до года-двух неверны.Самой распространенной причиной аллергии считают употребление овощей и фруктов с ярко окрашенной кожурой – красные яблоки, цитрусовые, клубника, малина и другие, ценнейшие и полезнейшие овощи и фрукты.Фрэнка Грира отметил, что советы педиатров о том, что родителям следует избегать аллергенных продуктов в рационе детей в возрасте до года или двух, неверны. Эксперт уверен, что дети должны получать такие продукты до достижения ребенком 12-месячного возраста, а еще лучше – начиная с 7 месяцев.«Некоторые дети получают арахис, являющийся одним из самых тяжелых и опасных аллергенов, в четыре месяца, а такой продукт может помочь детскому организму привыкнуть к продукту», - отметил доктор.Он также подчеркнул, что в рацион ребенка вводить новые продукты следует крайне осторожно, важно следить за реакцией организма малыша и прекращать прием этой пищи при проявлении симптомов аллергии.В последние несколько лет врачи всего мира трубят тревогу, так как аллергия на продукты питания стала самым распространенным заболеванием. Есть мнение, что продукты-аллергены являются просто продуктами, которые очищают организм от того, что спрятано глубоко внутри в органах, того что разъедает организм изнутри, и что потом проявляется в виде сыпи на коже и других симптомах.