Диетолог рассказала, как разгрузочные дни действуют на почки

Как оздоровить почки.

Поддержать здоровье почек помогут разгрузочные дни на свежих огурцах.

Разгрузочные дни полезны не только для избавления от лишнего веса, но и для поддержания работы внутренних органов и их оздоровления и очистки. Устраивать их нужно по той же методике, что и все остальные – т.е. в течение всего дня есть только один продукт небольшими порциями.

Идеальными для поддержания почек и безопасными в домашних условиях являются разгрузки на огурцах, ни в коем случае их не солить. Чтобы не допустить чувства голода, ведь огурцы в основном состоят из воды, в течении дня можно съесть 2-3 картошины в мундирах (вареные), но не больше и тоже без соли. Повторять не чаще раза в неделю.

Если ограничивать питание настолько вы не готовы, выпивайте каждый вечер перед сном (часа через 3 после еды) отвар из чабреца.

«Настоящим чудодейственным средством для почек считается также шиповник. Берем один корень обычного шиповника, перемалываем его и провариваем до тех пор пока вода на треть не испариться, процеживаем отвар. Пропорция – стакан измельченного корня на шесть стаканов чистой воды. Принимать полученный напиток в течение дня по пол стакана (так, чтобы общая доза доходила до 4 стаканов), первый раз обязательно с утра – натощак, потом можно и до и после еды. И так, в течение 15-20 дней», - советует врач.

Отлично зарекомендовала себя и сокотепания, которую предложил знаменитый Доктор Уокер. Нужно ежедневно выпивать натощак такой свежевыжатый сок: 1 большая морковка, пол небольшой свежей свеклы, пара стебельков сельдерея и 4-5 веточек петрушки. Выпивать не более 60 грамм сока, так как он оказывает очень сильное влияние на организм.
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Добавил klava в категорию Урология

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