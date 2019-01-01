Диетолог рассказала, как разгрузочные дни действуют на почки

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Как оздоровить почки.Поддержать здоровье почек помогут разгрузочные дни на свежих огурцах.Разгрузочные дни полезны не только для избавления от лишнего веса, но и для поддержания работы внутренних органов и их оздоровления и очистки. Устраивать их нужно по той же методике, что и все остальные – т.е. в течение всего дня есть только один продукт небольшими порциями.Идеальными для поддержания почек и безопасными в домашних условиях являются разгрузки на огурцах, ни в коем случае их не солить. Чтобы не допустить чувства голода, ведь огурцы в основном состоят из воды, в течении дня можно съесть 2-3 картошины в мундирах (вареные), но не больше и тоже без соли. Повторять не чаще раза в неделю.Если ограничивать питание настолько вы не готовы, выпивайте каждый вечер перед сном (часа через 3 после еды) отвар из чабреца.«Настоящим чудодейственным средством для почек считается также шиповник. Берем один корень обычного шиповника, перемалываем его и провариваем до тех пор пока вода на треть не испариться, процеживаем отвар. Пропорция – стакан измельченного корня на шесть стаканов чистой воды. Принимать полученный напиток в течение дня по пол стакана (так, чтобы общая доза доходила до 4 стаканов), первый раз обязательно с утра – натощак, потом можно и до и после еды. И так, в течение 15-20 дней», - советует врач.Отлично зарекомендовала себя и сокотепания, которую предложил знаменитый Доктор Уокер. Нужно ежедневно выпивать натощак такой свежевыжатый сок: 1 большая морковка, пол небольшой свежей свеклы, пара стебельков сельдерея и 4-5 веточек петрушки. Выпивать не более 60 грамм сока, так как он оказывает очень сильное влияние на организм.