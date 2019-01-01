Названы продукты, способствующие очищению организма от шлаков

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Самое время очистить организм.Комплексное очищение организма от накопившихся токсинов можно проводить только под наблюдением врача, но запустить процесс самоочищения организма и избавления от шлаков поможет ряд продуктов питания.Очень действенным средством для очищения организма считается зеленый чай, только пить его надо обязательно без сахара и заваривать не крутым кипятком, а просто горячей водой. Желательно выбирать напиток не в пакетиках, а заваривать самостоятельно, рассказала врач Виктория Савицкая.Очищающими свойствами обладает и обычная минеральная вода. Ее нужно выпивать не менее двух литров ежедневно.Натуральные каши также «вытягивают» из организма токсины, потому есть овсянку, гречку или рис нужно хотя бы раз в день.Врачи рекомендуют употреблять как можно больше сезонной зелени – это кладезь витаминов и средство, запускающее механизмы самоочищения внутренних органов.