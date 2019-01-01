Ежедневное употребление этого сока помогает снизить давление

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Вкусно и полезно.По словам ученых, высокое кровяное давление является распространенным заболеванием.Это может быть вызвано нездоровой диетой или недостаточным количеством физической нагрузки. Состояние, которое также известно как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Снизить риск появления симптомов высокого кровяного давления можно с помощью томатного сока.Ученые рекомендуют ежедневно выпивать 150 мл томатного сока, чтобы предотвратить высокое кровяное давление. Томатный сок может помочь снизить кровяное давление, так как он богат калием, сообщает благотворительная организация Blood Pressure UK. При этом медики советуют пить томатный сок без соли, чтобы ещё больше не навредить здоровью.