Семь эффективных способов снизить артериальное давление

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Актуальная проблема для многих.У многих людей на нашей планете есть проблемы со здоровьем, в частности, повышенное артериальное давление. Порядка 20 процентов человек имеют гипертонию. Около половины всех пациентов умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, например, инфаркта или инсульта, в связи с повышенным кровяным давлением. Если вы будете следовать этим советам, то риск гипертонии станет гораздо ниже.Совет №1: занимайтесь спортомФизические нагрузки очень полезны для здоровья человека и его настроения. Поэтому важно включить их в свою жизнь. Как минимум вы должны больше ходить пешком. Считается, что даже полчаса ходьбы в день способны снизить риск гипертонии. Дело в том, что во время работы мышцы теряют энергию, провоцируя стимуляцию кровоснабжения и нормализацию уровня артериального давления.Также многочисленные исследования показали, что благодаря прогулке на свежем воздухе можно нейтрализовать вред, нанесённый здоровью сосудов ног за шестичасовое сидение. Кроме того, это позволяет очистить кровь от вредных жиров, снизить уровень холестерина, улучшить настроение, помочь в борьбе с апатией и тоской.Заметим, что пользу несут все виды нагрузок, но самыми полезными в предотвращении повышенного давления считаются бег, гимнастика, теннис, лыжи, велоспорт, танцы, плавание, скандинавская ходьба. Примечательно, что такая терапия гораздо полезнее лекарств, которые направлены на снижение артериального давления.Совет №2: приведите вес в нормуОдним из главных факторов риска развития гипертонии является лишний вес, поэтому логично, что от него следует избавиться. Так вы сможете привести в норму артериальное давление. Стоит заметить, что больше всего риску гипертонии подвержены мужчины после 35 и женщины после 45 лет. Но именно в этом возрасте возникает риск и избыточного веса, особенно опасно повышенное давление для людей с абдоминальным ожирением. Это связано с нарушением жирового обмена, повышенным уровнем холестерина, большим количеством углеводов.Из-за большого количества жира вокруг талии увеличивается и риск развития преддиабета, а затем и самого сахарного диабета. Чаще всего это связано с вредными пищевыми привычками, приобретенными к 30-40 годам. В связи с этим борьбу с лишним весом надо начинать с молодости.Совет №3: следуйте правильному питаниюА помочь в достижении предыдущего совета сможет правильное питание. Ведь сбалансированный рацион является гарантией того, что вес придёт в норму, количество жира в организме снизится, органам станет гораздо проще работать. Обязательно нужно завтракать, есть последний раз в день не позже чем за 2-3 часа до сна, а в течение дня есть маленькими порциями пять-шесть раз. В рационе человека, который хочет предотвратить развития гипертонии, должно быть больше овощей и фруктов, меньше красного мяса, соли, жирного, жареного и сильно острого.Совет №4: снизить количество солиХлористый натрий в составе соли очень нужен организму. Но её чрезмерное потребление может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе увеличить риск развития гипертонии. Поэтому избегайте потребления слишком солёных продуктов и помните, что соль содержится буквально везде – колбаса, полуфабрикаты, фастфуд, салаты, консервы и так далее. Соль способна задерживать жидкость в организме и увеличит нагрузку на сердце и сосуды. В итоге развивается повышенное давление, увеличивается риск образования инсульта и инфаркта.Совет №5: скажите «нет» стрессамПри стрессовых ситуациях в организме выделяется гормон надпочечников кортизол. Он нужен для регулировки артериального давления. Но при слишком частых стрессах это может вызвать проблемы в работе почек, приведет к гипертонии. Поэтому следует научиться отдыхать, не загружать себя работой по самые уши, регулярно ходить в отпуск, больше путешествовать и периодически менять обстановку. Обязательно отвлекайтесь от своих проблем, встречайтесь с друзьями и будьте всегда на позитиве.Совет №6: следите за своим давлениемЕсли вы находитесь в группе риска, например, если ваши родственники страдали от гипертонии, то это необходимое условие. Для этого необходимо купить тонометр. Также следите в целом за состоянием здоровья, проходите ежегодные обследования у терапевта и предупредите его о склонности к повышенному давлению. Особенно это важно для людей старше 30 лет.Совет №7: обзаведитесь полезными привычкамиПолезные привычки подразумевают отказ от курения, алкоголя, как факторов развития повышенного давления. Также следует больше ходить пешком. Например, вместо личного и общественного транспорта лучше дойти до работы на своих двоих. В целом все эти советы позволят вам снизить риск повышенного давления.