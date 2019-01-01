Напитки с сахаром питают опухоли кишечника

Сахар может подпитывать злокачественные опухоли.Раковые опухоли у нас в животе подпитываются напитками с сахаром. К такому выводу пришли исследователи из США.Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, что сахар может подпитывать злокачественные опухоли, ускоряя рост клеток в организме. В ходе экспериментов с лабораторными мышами было замечено, что употреблявшие кукурузный сироп с высоким уровнем фруктозы животные сталкивались с более быстрым ростом кишечных опухолей. Фруктоза широко используется в печеньях, мороженом и энергетических напитках. Причём мышам давали фруктозу в эквиваленте всего 200 г сладких напитков, который человек употребляет ежедневно.«Эти наблюдения на животных моделях могут объяснить, почему рост употребления сладких напитков и продуктов питания с высоким уровнем сахара в последние 30 лет прямо коррелируется с увеличением количества случаев рака кишечника у людей в возрасте от 25 до 50 лет в США, - говорят авторы исследования. - Более глубокое понимание того, каким образом рак питается сахаром, может также привести к новым разработкам в лечении опухолей».Впрочем, не все эксперты согласны с категоричными выводами исследования. Некоторые из них подчеркивают, что механизм связи сахара и рака был доказан на примере мышей, генетически запрограммированных на развитие опухолей. Следовательно, полученные результаты нельзя переносить на человека без учёта множества факторов. Сахар в том или ином виде нужен человеку для получения энергии, без которой наш организм довольно скоро может оказаться в летаргическом состоянии и столкнуться с частым утомлением.