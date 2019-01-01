Врачи назвали специю, которая может заменить антидепрессанты

Эксперты назвали необычные преимущества потребления шафрана для здоровья. Как выяснилось, в этом списке находится усиление либидо.Шафран содержит огромное количество антиоксидантов в своем составе. Среди важных веществ кроцин, кроцетин, которые являются каротиноидными пигментами, ответственными за красный цвет пряности. Оба они имеют антидепрессивные свойства, защищают клетки головного мозга от прогрессирующего повреждения. Среди положительных влияний снятие воспаления, снижение аппетита, помощь в потере веса.Так как Crocus sativus с успехом способен нейтрализовать вредные свободные радикалы, то под силу ему и борьба с раком. Эксперимент с использованием его соединений и злокачественных клеток в пробирке показал подавление последних, при обходе здоровых. Выяснилось и то, что кроцин способен сделать опухоль более чувствительной к химиотерапии.Пряность может облегчить болезненные ощущения во время критических дней, это касается и просто вдыхания его аромата. Эксперименты показали, что шафран способен значительно улучшить эректильную функцию, либидо и общую удовлетворенность интимной жизнью, только это не касается улучшения качества спермы, в связи с чем его называют афродизиаком.Не менее важными преимуществами его является способность подавлять аппетит, что способствует похудению. К следующим бонусам для здоровья относятся мало изученные свойства шафрана: понижение уровня холестерина и уровня сахара в крови, улучшение зрения и умственных способностей.