Диетологи рассказали, в чем польза безглютеновой диеты

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Многие люди интересуются безглютеновой диетой, но одновременно с этим часто можно услышать мнение о том, что отказ от глютена – всего лишь новомодное увлечение, мало как соотносящееся со здоровьем.Чтобы выяснить, насколько полезной в реальности может быть безглютеновая диета, в Дании было проведено специальное исследование.Специалисты Копенгагенского университета осуществили эксперимент с участием 60 здоровых человек испытуемых, и оно показало, что безглютеновая диета действительно может способствовать как похудению, так и некоторым улучшениям в здоровье. В рамках испытаний в течение 8 недель добровольцы придерживались сначала диеты с высоким содержанием глютена – до 18 граммов в день. После этого следовал перерыв в два месяца.Выдержав паузу, добровольцы перешли на безглютеновую диету, употребляя не более 2 граммов глютена за сутки. По количеству калорий и питательных веществ две диеты не различались.В итоге безглютеновая диета подтвердила свою полезность для похудения и оздоровления организма.«В результате соблюдения безглютеновой диеты у людей улучшалось состояние кишечной микробиоты и, как следствие, общее самочувствие. Также у них немного снизился вес, что тоже может быть обусловлено нормализацией микрофлоры кишечника», - сообщили автор эксперимента.В то же время исследователи считают, что улучшения в состоянии организма на такой диете связаны не столько с уменьшением потребления самого глютена, сколько со специфическим составом пищевых волокон в рационе питания. Люди, которые придерживались безглютеновой диеты в эксперименте, потребляли такие волокна из овощей, коричневого риса, кукурузы, овса. Если безглютеновые продукты лишены клетчатки и пищевых волокон, вряд ли они будут полезными, подчеркивают эксперты.