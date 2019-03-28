Названы лучшие диетические салаты для худеющих

Эти полезные салаты помогут сбросить лишние килограммы.«Что бы съесть, чтобы похудеть?» На этот извечный женский вопрос есть вполне конкретный ответ! Диетические салаты быстро насыщают организм витаминами, а клетчатка в их составе улучшает работу кишечника и ЖКТ.Да, это звучит почти нереально: вкусная еда, которая не содержит калорий и помогает похудеть! Но эксперты в области здоровья не шутят: есть определенная группа продуктов, которые содержат меньше калорий, чем тратит организм для их переработки.Салаты для похудения включают полезные низкокалорийные овощи и фрукты, поэтому способствуют потери лишнего веса.В данном видео информация о том, из каких продуктов готовятся салаты, способствующие потери лишних килограмм, о заправке для них.