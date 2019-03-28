Названы лучшие диетические салаты для худеющих
«Что бы съесть, чтобы похудеть?» На этот извечный женский вопрос есть вполне конкретный ответ! Диетические салаты быстро насыщают организм витаминами, а клетчатка в их составе улучшает работу кишечника и ЖКТ.
Да, это звучит почти нереально: вкусная еда, которая не содержит калорий и помогает похудеть! Но эксперты в области здоровья не шутят: есть определенная группа продуктов, которые содержат меньше калорий, чем тратит организм для их переработки.
Салаты для похудения включают полезные низкокалорийные овощи и фрукты, поэтому способствуют потери лишнего веса.
В данном видео информация о том, из каких продуктов готовятся салаты, способствующие потери лишних килограмм, о заправке для них.
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