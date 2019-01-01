Врачи рассказали, по каким признакам можно диагностировать подагру

Для этого заболевания характерны болевые проявления.Американские исследователи из клиники Мэйо (Mayo Clinic) рассказали в прессе о типичных симптомах подагры – суставного заболевания, представляющего собой сложную форму артрита.Подагра особенно опасна своими осложнениями: у страдающих этим недугом людей на 35% повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, риск гипертонии, ишемии.Вот типичные симптомы развития подагры.1. Сильная длительная боль. При подагре в суставах появляется сильная боль, которая может подолгу не проходить - в течение четырех часов и более.2. Боль по ночам. По словам врачей, для подагры типично то, что боль возникает по ночам.3. Поражение конкретных суставов. Типичный симптом, позволяющий узнать подагру, - поражение сустава большого пальца на ноге. Также часто при этом заболевании воспаление и боль локализуются в коленях, локтях, запястьях, пальцах рук.4. Покраснение и температура. Сустав, затронутый подагрой, становится не только болезненным, но и горячим – визуально можно заметить в пораженном месте опухоль, покраснение.5. Продолжительный дискомфорт. Для подагры типично после стихания сильной боли продолжительное ощущение дискомфорта - от нескольких дней до нескольких недель человек может чувствовать, что его суставы по-прежнему нездоровы.6. Ограничение движений. Болезненные, воспаленные и распухшие суставы не позволяют нормально двигаться.По мере развития подагры человеку становится все сложнее нормально двигать суставами не только в моменты обострения болевого синдрома.