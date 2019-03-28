Медики назвали вероятную дату полной победы над туберкулезом

По мнению ученых, в будущем человечество забудет об этом заболевании.Победить опасную болезнь возможно, уверены ученые. Для этого необходима политическая воля и дополнительные вложения в медицину. Что делать, специалисты подробно расписали. Реальный срок истребления - к 2045 году.Туберкулез остается одной из самых опасных инфекционных болезней. Только в 2017 году он унес 1,6 млн жизней по всему миру. Особенное беспокойство у экспертов вызывают устойчивые к лекарствам формы заболевания. Тем не менее, специалисты уверены, что туберкулез можно полностью уничтожить. По их расчетам - к 2045 году.Конкретные рекомендации, которые помогут достичь этой амбициозной цели, представила международная комиссия журнала Lancet в составе 37 человек из 13 стран.По некоторым оценкам, более трети случаев туберкулеза не диагностированы и не лечатся.Поэтому, говорят врачи, в странах с высоким уровнем заболеваемости необходимо в первую очередь обеспечить людям доступ к качественным диагностическим тестам и современным методам лечения.Особое внимание следует уделить группам с наиболее высоким риском заражения. Это дети, ВИЧ-инфицированные, мигранты, заключенные, шахтеры, медработники и соседи людей, страдающих от туберкулеза.Когда больные, а также наиболее уязвимые слои населения получат доступ к лечению, настанет время выявить и ликвидировать последние оставшиеся случаи заболевания.Чтобы сделать борьбу с туберкулезом более эффективной, необходимо инвестировать в разработку новых методов лечения и профилактики, в том числе в создание новых вакцин. Сумма этих вложений должна увеличиться в четыре раза. А за распределением средств и усилий должны координированно следить страны-доноры и государства с наибольшим уровнем заболеваемости.Авторы доклада приводят в пример Индию, одну из стран с наиболее неблагоприятной обстановкой по туберкулезу, которая поставила перед собой задачу ликвидировать болезнь к 2025 году.Если другие страны проявят столь же сильную политическую волю, уничтожение туберкулеза не за горами.