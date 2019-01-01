Человечество предупредили о смертельном вирусе

Новая волна тепла может привести к появлению более древних останков.Специалисты предупредили о страшных последствиях глобального потепления. Смертельно опасные вирусы и бактерии могут пробудиться в результате таяния ледников.По словам ученых, из-за повышения средней температуры климата на Земле ледники начинают таять не только на полюсах, но и в горах, в частности - на Эвересте. В результате схода снега на поверхности возникают останки погибших людей и животных. Специалисты стараются сразу уносить все мертвые тела.Однако новая волна тепла может привести к появлению более древних останков. Ученые утверждают, что в них могут содержаться опасные вирусы, которые пробудятся, как только окажутся в теплой обстановке. Это может привести к их распространению по всей Земле.Климатологи PNAS уже обнаружили в Арктике древнюю бактерию, возраст которого составляет около 30 тысяч лет. Они беспокоятся, что в будущем из-за глобального потепления инфекционный агент "может проснуться и начать шествие по планете".Недавно американские ученые заявили, что облака могут скоро исчезнуть. Это произойдет в результате роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Такое явление спровоцирует резкое изменение климатической системы планеты - на Земле станет значительно теплее.