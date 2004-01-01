Почему опасно часто принимать душ

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Слишком частое мытье лишает кожу природных масел.Еще в 2004 году врачи провели исследование, которое показало, что нельзя очень часто использовать косметические средства для душа. Медики заявили, что это приносит больше вреда и может быть опасно для организма.На самом деле, в результате применения гелей для душа, скрабов и антибактериального мыла смывается естественный защитный слой кожи. Из-за этого она становится сухой и тонкой. В свою очередь, возникают микротрещин в кожных покровах. Они могут стать благоприятной средой для проникновения и размножения бактерий.Врачи утверждают, что слишком частое мытье лишает кожу природных масел и может разрушить иммунную систему человека. Это может стать причиной различных опасных заболеваний.Если речь идет о здоровье, а не о личной гигиене, медики рекомендуют принимать душ один-два раза в неделю. Но это может негативно сказаться на внешнем виде или запахе. На самом деле, наше тело устроено так, что ему не нужна ежедневная чистка, которая может только навредить.Некоторым людям, занятым физическим трудом, необходимо часто принимать душ. В этом случае эксперты советуют не использовать косметические средства. Если есть такая возможность, выбирайте натуральные гели для душа - они меньше повреждают кожу.