Назван напиток, снижающий риск инсульта

Употребление стакана сока раз в два дня понижало риск на 20%.

Регулярное употребление апельсинового сока может сократить риск инсульта на четверть, выяснили голландские ученые.

На протяжении пятнадцати лет они следили за состоянием здоровья 35 000 человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Оказалось, что четыре-восемь стаканов апельсинового (или любого другого фруктового) сока в неделю снижали вероятность опасного заболевания на 24%.

Кроме того, у данных участников на 13% реже отмечались сердечные заболевания.

Ученые отмечают, что соки содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку, которые улучшают состояние кровеносных сосудов. Они также рекомендовали употреблять цельные фрукты, поскольку в них полезных веществ еще больше.

В ходе предыдущего исследования специалисты выяснили, что благотворное влияние на здоровье сердца оказывает черника.

Ягода снижает риск инфарктов на 20% - правда, для нужного эффекта следует употреблять не менее 200 граммов в день.

Лечебное воздействие оказывает флавоноид антоциан, который и придает чернике характерный темно-синий цвет.
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