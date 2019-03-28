Назван напиток, снижающий риск инсульта

Употребление стакана сока раз в два дня понижало риск на 20%.Регулярное употребление апельсинового сока может сократить риск инсульта на четверть, выяснили голландские ученые.На протяжении пятнадцати лет они следили за состоянием здоровья 35 000 человек в возрасте от 20 до 70 лет.Оказалось, что четыре-восемь стаканов апельсинового (или любого другого фруктового) сока в неделю снижали вероятность опасного заболевания на 24%.Кроме того, у данных участников на 13% реже отмечались сердечные заболевания.Ученые отмечают, что соки содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку, которые улучшают состояние кровеносных сосудов. Они также рекомендовали употреблять цельные фрукты, поскольку в них полезных веществ еще больше.В ходе предыдущего исследования специалисты выяснили, что благотворное влияние на здоровье сердца оказывает черника.Ягода снижает риск инфарктов на 20% - правда, для нужного эффекта следует употреблять не менее 200 граммов в день.Лечебное воздействие оказывает флавоноид антоциан, который и придает чернике характерный темно-синий цвет.