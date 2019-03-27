Стало известно, почему отказ от ужина опасен для здоровья

Ужинать желательно не позднее, чем за три часа до сна, но полностью отказываться от фигуры не стоит ни при каких обстоятельствах.Одной из самых распространенных рекомендаций для желающих похудеть является отказ от пищи по вечерам. И здравый смысл в этом есть – в вечернее время организм медленнее расходует калории, метаболизм замедляется и тарелка макарон, съеденная на ночь непременно осядет на вашей талии. К тому же, ночью организму нужно отдыхать, а не перерабатывать пищу. Стоит также помнить, что обильные ночные трапезы, помимо лишнего веса, чреваты нарушениям сна, работы сердца, и обмена веществ.«Не есть на ночь – это правильно, но ведь время для сна у большинства из нас наступает не ранее 11 часов, а с работы мы возвращаемся часам к 7,- так как же не есть после 6?, - удивляется диетолог. – Получается, что после обеда или полдника на работе наш организм больше не получит никакого питания? Столь длительные перерывы между приемами пищи негативно сказываются и на фигуре, и на здоровье», - говорит эксперт.По словам врача, такой режим приведет к ожирению куда быстрее, чем вечерняя еда. Если вы действительно хотите похудеть и не нарушить свой метаболизм, ешьте не позже, чем за 2-2,5 до сна. Т.е., если вы ложитесь в 11, перекусите часов в 8 чем-то легким и полезным. Идеальным ужином является творог с невысокой жирностью или стаканчик несладкого йогурта. Дополнить трапезу можно десертом – любимым фруктом или несколькими горсточками ягод.Ну и, конечно же, не забывайте о том, что мясо и рыбу, все жареное, копченое, мучное и сладкое можно есть в первой половине дня, но никак не на ужин.