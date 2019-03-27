Стало известно, почему отказ от ужина опасен для здоровья
Одной из самых распространенных рекомендаций для желающих похудеть является отказ от пищи по вечерам. И здравый смысл в этом есть – в вечернее время организм медленнее расходует калории, метаболизм замедляется и тарелка макарон, съеденная на ночь непременно осядет на вашей талии. К тому же, ночью организму нужно отдыхать, а не перерабатывать пищу. Стоит также помнить, что обильные ночные трапезы, помимо лишнего веса, чреваты нарушениям сна, работы сердца, и обмена веществ.
«Не есть на ночь – это правильно, но ведь время для сна у большинства из нас наступает не ранее 11 часов, а с работы мы возвращаемся часам к 7,- так как же не есть после 6?, - удивляется диетолог. – Получается, что после обеда или полдника на работе наш организм больше не получит никакого питания? Столь длительные перерывы между приемами пищи негативно сказываются и на фигуре, и на здоровье», - говорит эксперт.
По словам врача, такой режим приведет к ожирению куда быстрее, чем вечерняя еда. Если вы действительно хотите похудеть и не нарушить свой метаболизм, ешьте не позже, чем за 2-2,5 до сна. Т.е., если вы ложитесь в 11, перекусите часов в 8 чем-то легким и полезным. Идеальным ужином является творог с невысокой жирностью или стаканчик несладкого йогурта. Дополнить трапезу можно десертом – любимым фруктом или несколькими горсточками ягод.
Ну и, конечно же, не забывайте о том, что мясо и рыбу, все жареное, копченое, мучное и сладкое можно есть в первой половине дня, но никак не на ужин.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил vilka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий