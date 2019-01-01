Развенчан миф о пользе красного вина
Алкоголь, в частности, красное вино, является контроверсионным напитком. Об этом заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата в Главреде.
По ее словам, польза вина сомнительна, так как содержание ресвератрола (антиоксидант, который улучшает состояние сосудов) в нем чрезвычайно низко, а для того, чтобы получить достаточно ресвератрола, человеку нужно выпить 40 литров вина.
"С другой стороны, алкоголь действует плохо на мозг и печень. У женщин (таких исследований много) он увеличивает риск рака молочной железы. При условии, если его употреблять каждый день.
Поэтому красное сухое вино можно употреблять не ежедневно, не в большом количестве и по случаю знаменательных событий", - добавила она.
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