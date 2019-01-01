Развенчан миф о пользе красного вина

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Красное сухое вино можно употреблять не ежедневно, не в большом количестве и по случаю знаменательных событий.Алкоголь, в частности, красное вино, является контроверсионным напитком. Об этом заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата в Главреде.По ее словам, польза вина сомнительна, так как содержание ресвератрола (антиоксидант, который улучшает состояние сосудов) в нем чрезвычайно низко, а для того, чтобы получить достаточно ресвератрола, человеку нужно выпить 40 литров вина."С другой стороны, алкоголь действует плохо на мозг и печень. У женщин (таких исследований много) он увеличивает риск рака молочной железы. При условии, если его употреблять каждый день.Поэтому красное сухое вино можно употреблять не ежедневно, не в большом количестве и по случаю знаменательных событий", - добавила она.