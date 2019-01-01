Медики назвали три способа избежать переедания

Актуальная информация для тех, кто хочет похудеть.На количество потребляемой пищи и чувство голода влияют множество факторов: внешний вид блюда и тарелка, на которой оно подается, аромат и цвет продукта, а также, в которой мы едим, звуки, которые нас окружают и многое-многое другое.Обедая у компьютера или телевизора мы сами того не замечая, съедаем намного больше, чем нужно. Кроме того, самим процессом пищи мы практически не наслаждаемся, так как все наше внимание приковано к экрану и чисто на психологическом уровне может показать, что мы все еще не наелись.«Потому первое и одно из основных правил – кушать только за столом, медленно и тщательно пережевывая пищу и наслаждаясь процессом. При этом не нужно отвлекаться на просмотр сериала или переписку в соцсетях», - говорит врач-диетолог Людмила Бабич.В процессе поглощения пищи важную роль играют глаза,- вы должны наслаждаться видом своего блюда и прикидывать «на глаз» сколько вы съели, осознавая, что этой порции вполне достаточно для насыщения.«Откажитесь от больших тарелок – психологически они вызывают желание наполнить их пищей до краев. Ешьте из небольших тарелок, - так психологически порция кажется больше. Кстати, есть еще один действенный психологический прием – купите себе тарелку синего, серого или черного цвета – эти цвета снижают аппетит. Это объясняется тем, что в природе, в натуральных продуктах, такие цвета практически не встречаются, потому аппетита они просто не вызывают, в отличии от, например, красного и оранжевого, которые разжигают аппетит из-за ассоциаций, которые вызывают», - говорит врач.