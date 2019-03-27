Эксперты развенчали 20 мифов о здоровом образе жизни
Сидите на кетодиете, используете только яблочный уксус и регулярно делаете детокс? Тогда вам стоит серьезно задуматься, что вы от этого получаете.
Издание Tonic составило рейтинг самых распространенных ЗОЖ-атрибутов, которые на самом деле не настолько полезны, как считают.
1. Розовой гималайской соли приписывают чудодейственные свойства. Но она полезна не более, чем обычная поваренная соль, которую мы видим в магазинах. Содержание некоторых минералов в ней действительно выше, чем в обычной, но по большому счету розовая соль – пустая трата денег.
2. Лектины (семейство белковых соединений, которые называют "новым глютеном") не вредны. Они содержатся в картофеле, бобовых, орехах, пшенице. Считается, что лектины мешают похудению и провоцируют воспалительные процессы в кишечнике, но это не так.
3. Пробиотики не улучшат ваше настроение и иммунную систему, но действительно помогут при синдроме раздраженного кишечника.
4. Нектар агавы и кокосовый сахар не лучше, чем обычный рафинированный продукт. Все подсластители практически одинаковые с точки зрения калорийности и питательных веществ.
5. Антиперспирант не забивает кожу токсинами и не вызывает рак молочной железы. Максимум, что он сделает – испачкает вашу одежду.
6. Яблочный уксус хорош для салатов, а не для лечения прыщей.
7. Организму не требуется "очищение соками" – природа подарила вам встроенную детокс-систему в виде почек и печени.
8. Активированный уголь необходим только в том случае, если нужно очистить желудок. Он не влияет на кожу и не улучшает пищеварительную систему.
9. Угольная зубная паста туда же – она не укрепляет зубы. Скорее всего, она просто сотрет с них всю эмаль.
10. Кетодиета – не волшебная палочка для похудения и оздоровления. Это обычная диета, которая основана на дефиците калорий в организме. Более того, такой режим питания может привести к недостатку необходимых питательных веществ.
11. Лимонная вода не ускоряет метаболизм. И даже не приводит к детоксикации.
12. Глютен – не враг человечества, он отлично подходит большинству людей. Исключать его из рациона необходимо только по медицинским показаниям.
13. Кокосовое масло не поможет вам сбросить вес, снизить холестерин и убить микробы и вирусы.
14. Польза коллагена для кожи и волос тоже сильно преувеличена.
15. Не надо есть свою плаценту после родов. Нет никаких доказательств того, что это лечит депрессию, улучшает лактацию и укрепляет связь с ребенком.
16. Заряженные кристаллы не исцеляют болезни и не снимают стресс. Если вы заметили какую-то магию, то, скорее всего, вам нужно к психиатру.
17. Не пейте красное вино, если считаете, что оно полезно. Пейте, потому что оно вкусное.
18. Физические упражнения не помогут вылечить депрессию. Они не сделают хуже, но заменить терапию и медикаменты не способны.
19. Тренировки натощак не избавят от жира. Это может сработать первые несколько раз, но потом организм адаптируется, и разницы между упражнениями до и после завтрака не будет никакой.
20. Медитация не всегда успокаивает. У некоторых людей она может вызвать гиперчувствительность к свету и звуку, а значит, негативные эмоции обеспечены.
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Добавил penal в категорию Разное
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