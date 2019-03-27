Медики рассказали, как воспаление десен влияет на мужское здоровье

Инфекция увеличивает вероятность повреждения мелких кровеносных сосудов, снабжающих кровью половой член.

Эректильная дисфункция у мужчин может быть связана с воспалением десен – парадонтитом.

Пародонтит может быть ответственен за импотенцию у мужчин, поскольку под воздействием бактерий и воспалительных молекул развивается дисфункция некоторых клеток кровеносных сосудов.

Инфекция увеличивает вероятность повреждения мелких кровеносных сосудов, снабжающих кровью половой член.

Исследования проводились на пациентах урологического отделения испанской клиники Сан Сесилис в Гранаде. При этом у 74% из них эректильная дисфункция коррелировала с воспалением десен, и чем сильнее были проблемы в полости рта, тем тяжелее импотенция.
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