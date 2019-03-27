Эксперты назвали неожиданную причину долголетия
Совместное воспитание потомства является одним из способов увеличить продолжительность жизни. К этому выводу пришли ученые Университета Шеффилда в Великобритании.
Специалисты выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов, а матери-одиночки быстро стареют.
Для этого исследователи ученые проанализировали собранные в течение 15 лет данные о типах репродуктивного поведения у птиц на Сейшельских островах.
По словам исследователей, это поможет выяснить, почему социальные виды живут дольше в обществе себе подобных.
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