Эксперты назвали неожиданную причину долголетия

Одним из способов увеличить продолжительность жизни может быть совместное воспитание потомства.Совместное воспитание потомства является одним из способов увеличить продолжительность жизни. К этому выводу пришли ученые Университета Шеффилда в Великобритании.Специалисты выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов, а матери-одиночки быстро стареют.Для этого исследователи ученые проанализировали собранные в течение 15 лет данные о типах репродуктивного поведения у птиц на Сейшельских островах.По словам исследователей, это поможет выяснить, почему социальные виды живут дольше в обществе себе подобных.