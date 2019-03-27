Диетолог рассказала, как можно избавиться от анемии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Светлана Фус рассказала, как вылечить анемию.Одним из последствий нехватки железа в крови является кислородное голодание клеток головного мозга. У многих это выливается в повышенную утомляемость, рассеянность и плохую память. Как исправить положение вещей, рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.Почему возникает дефицит железа"Проявлением дефицита железа является анемия (малокровие) – самое распространенное заболевание крови. А большинство из тех, кто этим страдает - женщины и дети. Этот элемент в первую очередь помогает поддерживать в норме гемоглобин и количество эритроцитов. При низком уровне гемоглобина мы страдаем от кислородного голодания, так как процесс насыщения тканей кислородом проходит очень вяло", – рассказала специалист по питанию."Количество железа в организме тесно связано с нашим хорошим самочувствием и работоспособностью. Оно помогает детям расти здоровыми и сильными, а взрослым оставаться молодыми и энергичными. Болезненная бледность, ломкость ногтей, выпадение волос, вялость, сонливость, головокружение – типичный портрет обладателя анемии и дефицита железа. Самая распространенная причина – низкое содержание железа в рационе и плохое его усвоение из-за неправильного питания", – написала Светлана Фус.Как вылечить анемиюЕсли анемия уже "в наличии", только с помощью правильного питания ее вылечить трудно, говорит диетолог. Восстановить возникший дефицит нужно препаратами железа. Их назначает врач индивидуально с учетом всех факторов (в том числе уровня гемоглобина и ферритина – белка, который соединен с железом, по нему судят о запасах железа в организме).Профилактика анемии в домашних условияхДля начала стоит разобраться в "сортах" железа, поступающего с питанием. Продукты могут содержать железо в "гемовой" и "негемовой" формах.Первый вариант можно найти в продуктах животного происхождения (говядине, печени, птице, рыбе). Оно легко усваивается. А "негемовое" железо можно получить из растительной пищи – хлеба, гречки, гранатов, тыквы, зеленых овощей.Не стоит считать, что, съев две ложки гречневой каши и яблоко, вы запасетесь этим ценным элементом, напоминает Светлана Фус. Важно то, сколько организм усвоит железа. Из животных продуктов железо усваивается на 30%, из растительных 1-10%. Именно по этой причине не рекомендуется вегетарианская диета – иногда она не содержит достаточного количества железа и через несколько лет полного отказа от мяса может развиться анемия.