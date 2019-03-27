Медики назвали первые симптомы рака мозга

Рак на ранних стадиях не имеет никаких ярко выраженных симптомов. Если говорить о раке мозга, то большинство больных раком мозга замечали что-то странное в своем поведении, однако не обращали на это внимания.

В исследовании Королевского колледжа Лондона перечислили ранние симптомы рака мозга.

Рак мозга – причин возникновения

Он возникает из-за аномального деления клеток, которые до перерождения были нормальными составляющими самой ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных сосудов, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.
Больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали серьезно в начале болезни:

• проблемы с памятью,

• склонность к потере равновесия,

• неуклюжесть,

• ухудшение зрения,

• сонливость,

* усложненная речь ("заплетающийся язык"),

• повышенная утомляемость.

Обычно большинство людей связывали эти симптомы с естественным старением организма и не спешили обращаться к медикам. Большинство участников обращались к врачам уже после того, как у них возникли подозрения на инсульт или деменцию.
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Добавил sigivigi в категорию Онкология

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