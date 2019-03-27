Диетолог назвала продукты, полезные в качестве перекусов

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова отличается крайней отзывчивостью и профессионализмом. Недавно, по просьбе своих подписчиков, она составила ТОП-5 продуктов, которые полезны при перекусе.На удивление всех пользователей, там оказались глазированные сырки, которые как призналась Комиссарова, она сама очень сильно любит.Не многие знают, однако именно творог делает глазированный сырок таким полезным, поскольку он составляет от 70 до 90% всего продукта. Творог содержит в себе необходимый для костной ткани кальций, а также витамины А, Е, С и B, аминокислоты (лизин, триптофан, метионин) и микроэлементами (калий, магний, фосфор, натрий, железо). Шоколадная глазурь выполняет роль не просто вкусового наполнителя, а стимулирующего работу мозга и улучшающего настроение ингредиента. Диетолог рассказала, что употребляет исключительно сырки от Б. Ю. Александров с 5% содержанием жира.Диетолог назвала ТОП-5 продуктов, полезных при перекусе, и второе место в рейтинге занимают фрукты. Все благодаря их пользе и общедоступности. Из многочисленного ассортимента Комиссарова выделила яблоки и бананы, поскольку первые повышают аппетит, а после вторых приходит невероятное чувство насыщения, причем на длительное время.На третьем месте оказался белый йогурт от Danone, который диетолог рекомендует даже не подслащивать, поскольку у того и без сахара отличный вкус.Четвертое место – хлебцы или же сухарики. Для тех, кто любит травы и специи, отлично подойдет данный вариант.И на пятом месте разместился кофе с молоком, который можно при желании совместить с различными фруктами.Таким образом, мифы о перекусах развеяны. Диетолог также настоятельно рекомендует не полагаться на ее личный выбор на все 100%. «Есть масса здоровых перекусов: орешки, сандвичи, яйца, овощи, различные батончики. Выбирайте то, что любите», – говорит Комиссарова.