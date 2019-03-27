Назван симптом, который может указывать на приближающуюся смерть
К такому выводу пришли специалисты из Университета Вуллонгонга. По их словам, смерть в сопровождении мучительных симптомов - явление редкое, чаще при этом наблюдаются менее тяжелые проявления.
"Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни", - говорится в докладе австралийских ученых.
Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита.
"13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита", - рассказали исследователи.
Другими симптомами, которые наблюдаются в момент смерти, являются сложности с дыханием, бессонница, тошнота, проблемы с кишечником, перечислили они.
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