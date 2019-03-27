Ученые назвали простой способ продления жизни

Исследование провели в Китае.Учёные из Китая провели исследования и установили, как снизить риски преждевременной смерти и продлить жизнь. Они рассказали, добиться положительного эффекта и укрепить организм помогут несложные спортивные упражнения и бытовые физические нагрузки.Учёные из Шаньдунского политехнического университета провели масштабные исследования, длившиеся более 21 года. За указанный период специалисты проанализировали показатели здоровья около 88 тысяч человек, ведя регулярные опросы и сравнивая их результаты с другими участниками. В итоге научные работники установили, как можно снизить риски преждевременной смерти и продлить жизнь.По словам исследователей, для этого не нужно серьёзно менять образ жизни, а следует лишь регулярно делать зарядку и выполнять не утомительную работу по дому. Благодаря этим действиям можно на 18% сократить опасность внезапной кончины из-за онкологии, инсульта или сердечного приступа.Специалисты отмечают, умеренные нагрузки от двух до пяти часов в неделю могут увеличить позитивный прогноз на 31%, а работая больше, можно укрепить здоровье ещё на 20%. Отмечается, если у людей нет сада, они могут осуществлять пешие или велосипедные прогулки, а также заниматься спортом без серьёзных нагрузок.