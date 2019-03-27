Медики назвали способы профилактики повышения уровня сахара в крови

Повышенный сахар не всегда свидетельствует о диабете.Сахар является незаменимым компонентом, источником энергии человека. Однако для его усвоения нужен инсулин. При недостаточном его количестве уровень сахара в крови повышается. Такое состояние называют гипергликемией. Почему возникает гиперкликемия и как распознать повышенный уровень сахара в крови, читайте в нашем материале.Причины повышенного уровня сахара в кровиЧаще всего повышенный уровень сахара в крови наблюдается при таком заболевании как диабет. Поэтому когда человек попадает в больницу с таким симптомом, врачи в первую очередь исключают данный диагноз. Разберём основные заболевания, которые сопровождаются повышенным уровнем сахара в крови.Диабет I типаПри таком состоянии инсулина в организме попросту недостаточно для того, чтобы сахар как следует усваивался. Это случается из-за того, что иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, которая и занимается выработкой инсулина, но она не может это делать в полную силу. Сахар повышается, а чтобы избежать серьезных осложнений, пациентам требуется вводить инсулин с помощью инъекций. Примечательно, что это не самый распространённый тип диабета.Диабет II типаА это самый распространённый тип заболевания. При нём инсулин вырабатывается, но организм не может его правильно использовать. За счёт этого происходит резистентность к инсулину. Людям с таким заболеваниям следует принимать медикаменты, которые понижают уровень сахара в крови, а также соблюдать диету.Гестационный диабетТакое состояние образуется только при беременности. Оно проявляется в инсулинрезистентности и повышенном уровне сахара в крови. Своё состояние нужно контролировать, в противном случае могут образоваться различные осложнения, как у матери, так и у ребёнка.Другие причиныСахарный диабет является не единственной причиной, по которой может появляться повышенный сахар в крови. Также это возникает из-за приёма бета-блокаторов, некоторых стероидов, болезни.Признаки повышенного уровня сахара в кровиСахар необходим человеку, так как поддерживает нормальную работу организма. Он считается своеобразным топливом для восполнения энергии. Но чрезмерное его количество может вызвать различные осложнения.Существуют определенные симптомы, по которым можно распознать гипергликемию. Рассмотрим основные:Если при гипергликемии образуется ещё и низкий уровень инсулина, то это приводит к увеличению концентрации кетонов в крови и развитию кетоацидоза. Это серьезное осложнение, имеющие следующие признаки:ПрофилактикаДля предотвращения осложнений в случае гипергликемии необходимо придерживаться определенных правил. В частности, следует придерживаться правильного сбалансированного питания, активного образа жизни. Так можно поддерживать нормальный вес, а это является главной профилактикой диабета второго типа.Но вот предотвратить диабет I типа практически невозможно. Главное в таком случае следует своевременно заметить симптомы заболевания, не нарушать дозировку инсулина, выполнять все советы по питанию. Активный образ жизни, избегание стрессовых ситуаций позволит сохранить здоровье на высшем уровне.