Выявлено новое негативное влияние смартфона на здоровье

Ученые выяснили, что чрезмерное использование смартфона вызывает потерю сна.Согласно австралийскому исследованию, обнаружившему скачок "техноференции" за последние 13 лет, из-за чрезмерного использования мобильных телефонов люди теряют сон и становятся менее продуктивными.Исследователи из Квинслендского технологического университета (QUT) в Австралии опросили 709 пользователей мобильных телефонов в возрасте от 18 до 83 лет в 2018 году, используя опрос 2005 года.Затем они сравнили результаты и обнаружили значительное увеличение числа людей, обвиняющих свои телефоны в потере сна, продуктивности, бдительности во время вождения, а также о наличии большего количества заболеваний."Когда мы говорим о техноференции, мы имеем в виду ежедневные "вторжения и перерывы", которые люди испытывают из-за мобильных телефонов. Наше исследование показало, что техноференция среди мужчин и женщин увеличилась во всех возрастах. Например, самоотчеты, касающиеся потери сна и продуктивности, показали, что количество негативных результатов значительно возросло за последние 13 лет", - заявил Оскар Овьедо-Треспаласиос из QUT.Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Psychiatry, показывают, что мобильные телефоны потенциально все больше влияют на аспекты дневного функционирования из-за недостатка сна и растущего неисполнения обязанностей.Согласно опросу, каждая пятая женщина (19,5%) и каждый восьмой мужчина (11,8%) теперь теряют сон из-за времени, которое они тратят на смартфон.Около 12,6% мужчин заявили, что их производительность снизилась как прямой результат времени, которое они проводят за телефоном - по сравнению с отсутствием в 2005 году - и 14% женщин также заметили падение уровня производительности.Более 54% женщин считают, что их друзьям будет трудно связаться с ними, если у них нет мобильного телефона (по сравнению с 28,8%), и 41,6% мужчин думают так же.По словам исследователей, около 8,4% женщин и 7,9% мужчин страдают от заболеваний, которые они связывают с использованием мобильных телефонов.Результаты опроса также показали, что телефоны использовались в качестве стратегии выживания: каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина говорят, что они предпочли бы использовать свой телефон, а не решать более насущные проблемы."Быстрые технологические инновации за последние несколько лет привели к кардинальным изменениям в современной технологии мобильных телефонов - они могут улучшить качество жизни пользователей, но также могут привести к некоторым негативным результатам. К ним относятся беспокойство и, в некоторых случаях, рискованное поведение с серьезными последствиями для здоровья и безопасности, такими как отвлечение от вождения", - прокомментировал Овьедо-Треспаласиос.