Названы способы снизить риски возникновения рака

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Рак кожи в основном провоцируют именно ультрафиолетовые излучения.На борьбу с раком уходят огромные деньги - это миллиарды долларов и большие инвестиции в поиски лекарства. Не всегда удается установить причину возникновения заболевания.Но есть некоторые советы, которые вывели ученые для профилактики злокачественных образований. По статистике, можно предотвратить около 50% заболеваний, если знать как.Не пользоваться химчисткойДля одежды и мебели в химчистке используется перхлорэтилен, который увеличивает риск развития рака печени и почек. Рекомендуется не использовать агрессивные вещества для очистки вещей, если можно постирать их самостоятельно.В3 и крема SPFРак кожи в основном провоцируют именно ультрафиолетовые излучения. Особенно они опасны для людей с большим количеством родинок и для пожилых.Принимайте витамин В3 - он предотвращает некоторые виды рака кожи. Пользуйтесь солнцезащитными кремами с фактором защиты не менее 30 spf и надевайте головные уборы.Больше рыбы, чем мясаУрологи не рекомендуют употреблять красное мясо, так как увеличивается риск появления онкологии в толстой кишке. Лучше отдавать предпочтение рыбе, и желательно приготовленной на пару, а не жареной.Чай со льдомВ 2016 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что регулярное употребление горячих напитков удваивает риск развития заболевания пищевода. Именно по этой причине добавление холодного молока или льда обезопасит от рака.СпортНеобходимы регулярные физические нагрузки минимум полчаса в день. Это повысит сопротивляемость болезням на 30%. Речь не идет о высокоинтенсивных тренировках, достаточно легкой пробежки или качественной зарядки.