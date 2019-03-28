Назван процент смертей из-за сидячего образа жизни

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Каждая десятая смерть в мире связана с низким уровнем физической активности.Медики посчитали, что из-за низкого уровня физической активности и сидячего образа жизни происходит каждая десятая в мире ранняя смерть, говорится в Journal of Epidemiology & Community Health.«Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны»,- говорит один из авторов исследования, сотрудница университета Белфаста (Великобритания) Леония Эрон.Несколько лет назад стало известно, что ведущие малоподвижный образ жизни люди чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов и других проблем со здоровьем, которые могут сильно сократить жизнь. Также, согласно наблюдениям, те, кто ходил по 2-3 часа в день или стоял на работе в среднем весили меньше и реже страдали от высокого уровня холестерина. Эти открытия подтолкнули Эрон с коллегами к новому исследованию.Среди ведущих малоподвижный образ жизни людей ученые вычислили тех, кто каждый год преждевременно умирал от диабета, инфарктов, рака легких и прямой кишки, а также других болезней, связанных с гиподинамией.Оказалось, что каждая десятая смерть в мире связана с низким уровнем физической активности. Чаще всего людей убивал диабет второго типа: у жертв гиподинамии он развивался почти в два раза чаще. Также из-за нехватки движения у каждого шестого диабетика вырабатывалась невосприимчивость к инсулину.Авторы статьи считают, что если повысить средний уровень активности людей хотя бы на 50%, то удастся избежать серьезных человеческих потерь, а также сократить траты государств на борьбу с последствиями гиподинамии.