Врачи объяснили, почему возникает нервная анорексия

Анорексия – это не просто излишняя худоба.Анорексия в современном обществе ассоциируется с дефицитом веса. Но далеко не каждый худой человек – анорексик. Иногда даже сильная худоба – всего лишь признак особенностей организма. А люди с анорексией панически боятся набрать лишний вес, поэтому преднамеренно отказываются нормально есть.Что такое анорексияНервная анорексия – это расстройство пищевого поведения, которое характеризуется низкой массой тела. Худоба вызывается самим пациентом – в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса.Болезнь обычно начинается с идеи немного похудеть, однако даже достигнув своего идеального веса, человек не останавливается, а продолжает голодать и терять килограммы.Главная проблема заключается в том, что больной анорексией не способен адекватно оценивать свое отражение в зеркале. Окружающие давно видят излишнюю худобу, а человек упорно отрицает дефицит веса, считает себя толстым и мечтает сбросить еще больше килограммов. Так проявляется зависимость от идеи.Почему появляется анорексия – причиныНеуверенность в себе. Одна из главных причин анорексии – заниженная самооценка, которая трансформируется в неадекватно критичное отношение к себе.Стресс. В некоторых случаях нервные потрясения приводят к отказу от пищи. Чем сильнее стресс, тем меньше хочется есть.Перфекционизм. В какой-то момент люди, склонные к анорексии, решают: "Всем докажу, что я идеальный". После этого они начинают эксперименты со своей фигурой и доходят до болезненного "идеала".Несчастная любовь. Многие девушки пытаются избавиться от лишнего веса, стараясь доказать бывшему, что они лучше, чем новая избранница. В итоге чересчур увлекаются диетами и не могут остановиться.Желание соответствовать современным идеалам красоты. Девочки-подростки нередко доводят себя до истощения, желая быть похожим на известных моделей.Симптомы анорексииВизуально определяемый дефицит веса;Панический страх поправиться;Постоянное ощущение больным собственной полноты;Отказ от еды или особые ритуалы при приеме пищи – человек может готовить себе отдельно "согласно диете", есть стоя, дробить пищу на мелкие кусочки, тщательно пережевывая, при нервной булимии – уединяться после приема пищи, отлучаться в туалет или ванную комнату;Нежелание есть со всеми, присутствовать на праздниках и мероприятиях;Постоянные разговоры о своей полноте, диетах, новых принципах питания и своих успехах на этой почве;Чрезмерное увлечение физическими упражнениями;Внезапно появившийся интерес к приготовлению пищи, коллекционирование рецептов, просмотр кулинарных книг, увлечение кулинарией и приготовление вкусных блюд для родственников и друзей без участия самого больного в приеме пищи.Раздражительность, депрессия, сменяющаяся эйфорией;Необоснованный гнев, чувство обиды;Нарушения сна.Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.Стадии анорексииПервыми признаками первой стадии анорексии служит стабильное снижение массы тела, которое заметно для окружающих даже при визуальной оценке. Родители подростков должны знать, что стабильное похудение ребенка более чем на 15% в месяц служит серьезным поводом для обращения к врачу.Признаками следующей, более серьезной стадии анорексии, служат нарушения пищеварения, потеря аппетита, апатия и нежелание общаться, развитие депрессии, постоянное сетование больного на излишний вес. Анорексики часто отказываются от еды, искусственным путем вызывают рвоту после приема пищи, принимают слабительное, оправдывая это стремлением очистить организм. На этой стадии заболевания пациент уже нуждается в срочном лечении, причем не только в медикаментозном, но и в психологическом.Для последней стадии анорексии, которая в большинстве случаев уже неизлечима, характерны отторжение пищи организмом, потеря активности, частые обмороки, постоянный озноб и потеря способности больного самостоятельно передвигаться. Такие пациенты должны находиться под медицинским наблюдением в стационаре.Последствия анорексииУ больных анорексией страдают абсолютно все органы и системы, поскольку необратимые атрофические изменения происходят на клеточном уровне. Клетке не хватает строительного материала - белка, ее функции нарушаются, что и приводит к болезни. При этом в первую очередь сбой даст тот орган или система, патология которых обусловлена генетически или уже есть его хронические изменения.Если индекс массы тела (он высчитывается путем деления веса человека в кг на его рост в метрах в квадрате) ниже 18,5 – диагностируют дистрофию. У девочек пропадают месячные, поскольку начинаются изменения в ткани яичников. Как только индекс приближается к норме, месячные возвращаются. Механизм прост: гормоны синтезируются на основе холестерина, то есть жира. Под наблюдением доктора больные находятся 1-3 года.Лечение анорексииДать общие советы по медикаментозному лечению невозможно – важен индивидуальный подход. Если случай тяжелый и больной попадает в реанимацию, ему внутривенно и через зонд вводят белковые препараты, амино- и жирные кислоты и специальные питательные коктейли.Пациентам, которые еще могут двигаться сами, назначают "младенческий режим" – дробное кормление 6-10 раз в день. Каждые 3 часа нужно принимать специальную белковую смесь. Затем добавляются пюре и перетертые супы из фруктов и овощей, позже – блюда на пару из цельных продуктов (без консервантов, красителей, вкусовых добавок). Ничего более "взрослого" организм переработать не в состоянии.Параллельно назначаются ферментные, метаболические и кардиопрепараты, сорбенты, рыбий жир, витамины группы В, пивные дрожжи. Когда, что и кому – решает врач после еженедельного обследования и на основе данных лабораторных анализов.Также при анорексии необходимо пройти психотерапию. Психологи помогут выявить причины, которые заставляют больного отказываться от еды. Задачей психолога является изменение психологического поведения, путем избавления человека от навязчивых идей. Психолог старается привить пациенту новые жизненные ценности, переломив его тягу к голоданию. Ведь только осознав внутренние причины проблемы, человек начинает справляться со своими страхами. И еда утрачивает роль препятствия, с которым необходимо бороться.