Эксперты рассказали, как много людей "убивает" сидячий образ жизни
Такое заявление сделали британские ученые.
По словам специалистов, многие жители их страны предпочитают проводить свободное время лежа или сидя. При этом они практически все будни проводят в сидячем положении за работой.
"Борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны", - отметила одна из исследователей Леония Эрон.
Ранее ученые выяснили, что малоподвижные люди значительно чаще страдают от диабета, болезней сосудов и сердца, а также других недугов, сокращающих жизнь.
При этом люди, ходившие по 2-3 часа в день, обладают значительно более низким индексом массы тела, а уровень холестерина в крови у них гораздо ниже.
В связи с этим ученые рекомендуют увеличить средний уровень физической активности, по меньшей мере, на 50 процентов.
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