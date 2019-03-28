Эксперты рассказали, как много людей "убивает" сидячий образ жизни

Низкий уровень физической активности, связанный с сидячим образом жизни, может приводить к каждой десятой ранней смерти человека в мире.Такое заявление сделали британские ученые.По словам специалистов, многие жители их страны предпочитают проводить свободное время лежа или сидя. При этом они практически все будни проводят в сидячем положении за работой."Борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны", - отметила одна из исследователей Леония Эрон.Ранее ученые выяснили, что малоподвижные люди значительно чаще страдают от диабета, болезней сосудов и сердца, а также других недугов, сокращающих жизнь.При этом люди, ходившие по 2-3 часа в день, обладают значительно более низким индексом массы тела, а уровень холестерина в крови у них гораздо ниже.В связи с этим ученые рекомендуют увеличить средний уровень физической активности, по меньшей мере, на 50 процентов.